Einer Secret Service-Mitarbeiterin ist ein Dienstlaptop gestohlen worden, auf dem sich unter anderem Grundrisse und Evakuierungspläne für den Trump Tower in Manhattan befinden. Donald Trump wohnte bis zu seiner Vereidigung im Trump Tower, seine Frau Melania und sein Sohn Barron wohnen weiterhin dort.

Der Secret Service, der für den Personenschutz von US-Präsident Donald Trump und dessen Familie zuständig ist, bestätigte den Vorfall am Freitag. Pressesprecherin Cathy Milhoan beschwichtigte aber: "Die Laptops des Secret Service haben ein vielschichtiges Sicherheitssystem, sind komplett verschlüsselt und es dürfen keine geheimen Informationen darauf gespeichert sein." Der Fall werde untersucht.



Die Lokalzeitung New York Daily News berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, die Informationen auf dem Laptop könnten die nationale Sicherheit gefährden. "Darauf sind streng geheime Daten gespeichert", sagte der Beamte der Zeitung. "Sie suchen wie verrückt danach." Der Laptop ist demnach schon am Donnerstagmorgen aus dem Auto einer Agentin in Brooklyn gestohlen worden; seither hätten Beamte danach gesucht. Sprecherin Milhoan bestätigte, der zusammen mit dem Laptop gestohlene Rucksack der Agentin sei mittlerweile gefunden worden.



Der Fernsehsender CNN meldete, aus dem Auto seien auch Passwörter entwendet worden, die den Zugriff auf Informationen zum Personenschutz von US-Präsident Trump, Hillary Clinton, dem Papst und der UN-Generalversammlung erlauben. Nach Angaben des Senders ABC befinden sich auf dem Laptop darüber hinaus Informationen zu Hillary Clintons E-Mail-Affäre. Während des Wahlkampfes hatte Trump eine Gefängnisstrafe für seine Rivalin gefordert, weil sie während ihrer Zeit als Außenministerin einen privaten E-Mail-Server genutzt hatte.