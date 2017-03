Die türkische Regierung plant vor dem Verfassungsreferendum am 16. April noch etwa 30 Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland. Darüber seien die deutschen Behörden informiert worden, erklärte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu nach Angaben des Nachrichtensenders CNN-Türk.



In den vergangenen Tagen hatten Kommunalbehörden in Deutschland mehrfach Wahlkampfauftritte von türkischen Ministern abgesagt. "Was wir von Deutschland erwarten ist, dass es dieses Problem regelt", sagte Çavuşoğlu. Die Absagen hatten große Verärgerung bei der türkischen Regierung und dem türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hervorgerufen. Erdoğan warf Deutschland Nazi-Methoden vor, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte diese Anschuldigung "so deplatziert, dass man es nicht ernsthaft kommentieren kann".

Derweil wurde bekannt, dass das türkische Wahlgesetz Auftritte von Politikern zu Wahlkampfzwecken im Ausland eigentlich verbietet. Im Artikel 94/A des Wahlgesetzes heißt es: "Im Ausland und in Vertretungen im Ausland kann kein Wahlkampf betrieben werden." Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP von Staatspräsident Erdoğan habe das Gesetz 2008 selbst eingeführt, sagte der Vertreter der Oppositionspartei CHP in der Wahlkommission, Mehmet Hadimi Yakupoğlu.



Keine Strafen bei Verstoß

In dem Gesetz sei aber nicht geregelt, wer dessen Einhaltung kontrolliere und welche Strafen auf Verstöße stehen, sagte Yakupoğlu. "Deshalb besteht es nur als moralische Regel." Die Vorgabe werde von allen Parteien missachtet.



Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu, der für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Wahlen beobachtet, sagte: "Als OSZE-Wahlbeobachter für die Türkei rate ich den Herrschaften in Ankara, die sich mit Nazi-Vorwürfen Richtung Berlin überschlagen, einen Blick ins türkische Wahlgesetz zu werfen." Er empfehle der türkischen Regierung daher "verbale Abrüstung und die Einhaltung der eigenen Gesetze".

Die OSZE-Wahlbeobachtermission hatte bereits nach der Parlamentswahl vom November 2015 bemängelt, dass sich die türkische Wahlkommission für Beschwerden über Auslandswahlkampf nicht zuständig erklärt hatte. Die Kommission verwies auf die Staatsanwaltschaft, die jedoch laut OSZE nicht zuständig ist. Nach OSZE-Angaben hatten 2015 die AKP, die CHP und die pro-kurdische HDP Wahlkampf im Ausland betrieben.

Özdemir ruft zu Nein bei Referendum auf

Bei den aktuellen Auftritten türkischer Minister werben Politiker der Regierungspartei AKP für ein "Ja" bei dem Verfassungsreferendum im April. Damit soll das von Erdoğan angestrebte Präsidialsystem eingeführt werden, das dem Präsidenten umfassende Rechte einräumen würde. Zuletzt war der türkische Außenminister Çavuşoğlu in Hamburg aufgetreten. Erdoğan selbst plant vor der Abstimmung noch einen Auftritt in Europa.



Grünen-Chef Cem Özdemir rief die in Deutschland lebenden Türken auf, beim türkischen Verfassungsreferendum mit Nein zu stimmen. "Unsere Demokratie ist nicht dazu da, in der Türkei eine Diktatur zu errichten", sagte er im Bundestag. "Nehmt den Menschen in der Türkei nicht die Freiheit, die ihr hier in unserem Land gemeinsam mit uns genießt." Rund 1,4 Millionen Türken in Deutschland dürfen am 16. April über die Verfassungsreform abstimmen.

Ausnahmezustand verlängert

Die Verfassungsänderung würde Erdoğan zahlreiche Rechte und Kompetenzen zuteilen, die er seit dem verhängten Ausnahmezustand nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 genießt. Dieser Ausnahmezustand soll nun nach Angaben von Ministerpräsident Binali Yıldırım verlängert werden. Die Frist der damit verbundenen Notfallbefugnisse hätte eigentlich im April ablaufen sollen. Doch sagte Yıldırım zu einer Gruppe ausländischer Journalisten in Ankara: "Der Ausnahmezustand wird noch etwas länger weitergehen."



Die türkische Regierung vermutet den muslimischen Geistlichen Fethullah Gülen hinter dem gescheiterten Putschversuch. Durch die Ausnahmeregelung soll seinen Anhängern und Putschisten schneller der Prozess gemacht werden können. Der Regierung wird allerdings vorgeworfen, die Notfallbefugnisse genutzt zu haben, um gegen alle ihre Kritiker vorzugehen. Seit dem Putschversuch sind mehr als 41.000 Personen festgenommen worden, darunter Dutzende Journalisten. Mehr als 100.000 Menschen wurden aus Beamtenpositionen entfernt.