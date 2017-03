China will seine Militärausgaben in diesem Jahr um sieben Prozent erhöhen. Das ist der geringste Zuwachs seit 2010. Der Verteidigungshaushalt entspreche damit rund 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), sagte die Vorsitzende des Volkskongresses, Fu Ying. 2016 war der Wehretat nach offiziellen Angaben noch um 7,6 Prozent auf umgerechnet rund 138 Milliarden Dollar gestiegen, in den Jahren davor gab es jeweils Anstiege im zweistelligen Prozentbereich.



Allerdings stellt die Führung des Landes die weitere Rüstungsentwicklung in Abhängigkeit zur US-Politik. Die Regierung werde "die Absichten der USA im Hinblick auf die Region" im Auge behalten, sagte Fu Ying. "Die Aktivitäten der USA werden in gewissem Umfang der Gradmesser für die Situation hier sein."

Militärs fordern deutlich mehr Geld

Mit dem geplanten geringeren Wachstum bei der Verteidigung reagiert die Regierung offenbar auf das verlangsamte wirtschaftliche Wachstum im Land. In chinesischen Militärkreisen hieß es, der Anstieg sei zu gering. "Viele Leute beim Militär werden damit nicht glücklich sein", sagte ein Insider. Angesichts der Unsicherheit, die mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump einhergehe, wäre mindestens ein Anstieg um zehn Prozent notwendig gewesen, hieß es auch in der einflussreichen amtlichen Zeitschrift Global Times.



Für Beunruhigung sorgen in China mögliche Auseinandersetzungen mit den USA über das Südchinesische Meer und den Status von Taiwan, das China als abtrünnige Provinz betrachtet. Mit ihrem Anspruch auf das Südchinesische Meer, in dem Erdöl- und Erdgasvorkommen vermutet werden, hat die Führung in Peking heftige Kritik aus anderen asiatischen Staaten und den USA auf sich gezogen.

Zweithöchster Rüstungsetat der Welt

Die Militärausgaben werden am Sonntag zum Beginn der elftägigen Sitzung der rund 3.000 Delegierten des Volkskongresses mit dem gesamten Haushalt vorgelegt. China gibt heute schon mehr für sein Militär aus als seine Nachbarn Japan, Südkorea, Vietnam und die Philippinen zusammen. Nur die USA haben im weltweiten Vergleich einen noch höheren Militäretat – dieser beträgt das Zweieinhalbfache.



Die Sprecherin verglich die siebenprozentige Steigerung auch mit den zehn Prozent oder 54 Milliarden Dollar, um die der neue US-Präsident Trump den amerikanischen Militäretat in diesem Jahr anheben will. Es gebe große Unterschiede zwischen den Fähigkeiten Chinas und denen der USA, sagte Fu Ying. Sie hob auch hervor, dass China in keinen der vielen Konflikte in der Welt verwickelt sei, die eine hohe Verluste an Menschenleben und Eigentum kosten und Flüchtlingsströme verursachen.



Nach Einschätzung von Experten sind nicht alle Militärausgaben im offiziellen chinesischen Verteidigungsetat enthalten. "Es ist ziemlich sicher, davon auszugehen, dass die gesamten Militärausgaben um etwa 50 Prozent höher sind", sagte Siemon Wezemann vom Friedensinstitut Sipri in Stockholm. So seien Kosten für die Eliteeinheiten der bewaffneten Polizei, für Forschung und Entwicklung, die Zahlungen für ehemalige Soldaten, für militärische Infrastruktur und Waffenimporte in anderen Etats aufgeführt. So liege nach Einschätzung von Experten der Anteil am Bruttoinlandsprodukt nicht bei den offiziellen 1,3 Prozent, sondern eher bei 2 Prozent.