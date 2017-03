Plötzlich herrscht Langeweile im französischen Wahlkampf. Noch vier Wochen bis zum ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen und es ist die Luft raus, vorläufig zumindest: Der parteiunabhängige linksliberale ehemalige Wirtschaftsminister Emmanuel Macron führt inzwischen in fast allen Umfragen, gefolgt von Marine Le Pen, der Chefin des rechtsextremistischen Front National (FN).



Die Kandidaten der Altparteien, die Frankreich seit den ersten Wahlen der 5. Republik im Jahr 1959 bis heute regieren, sind dagegen in den Umfragen weit abgeschlagen.



Mit den beiden Gewinnern des ersten Wahlgangs aber scheint auch der Sieger der Stichwahl festzustehen: Wieder ist es Macron, der im direkten Duell mit Le Pen laut allen Umfragen weit vorn liegt und seine Gegnerin unter die 40-Prozent-Marke drückt.



Wer den Umfragen nicht glauben will, entnimmt dem Wahlkampf die gleiche Botschaft. Die erste Fernsehdebatte der Kandidaten zeigte am vergangenen Montag Macron und Le Pen im direkten Schlagabtausch, während den anderen (mit Ausnahme des rhetorisch überlegenen, aber dennoch chancenlosen Linkskandidaten Jean-Luc Mélenchon) nur Zuschauerrollen blieben.



70 Prozent wollen Euro und EU

Schon planen die Pariser Parlamentsabgeordneten, die fast ausschließlich den Altparteien angehören, ihre Osterferien wie jedes Jahr. "Alle meine Kollegen gehen in die Ferien. Das habe ich vor einer Präsidentschaftswahl noch nie erlebt", sagte einer von ihnen der Wochenzeitung Canard Enchaîné. Denn sonst ging es für die Abgeordneten um diese Zeit im Wahlkampf um die Wurst. Doch nicht dieses Mal!

Das politische Wochenmagazin L’Obs erschien in dieser Woche ohne jede Anspielung auf den Wahlkampf auf der Titelseite. Zu langweilig!

Tatsächlich spielt der konservative Kandidat François Fillon derzeit den Alleinunterhalter: In einer Fernsehsendung am Donnerstagabend nahm er ein windiges politisches Traktat dreier angeblicher Enthüllungsjournalisten zum Anlass, Präsident Francois Hollande die Manipulation von Untersuchungsrichtern vorzuwerfen. Die gelten in Frankreich zwar als besonders unbestechlich. Aber Fillon muss von seinen eigenen Affären ablenken. Es gelingt ihm nur nicht. Einen Tag später, am Freitagabend in Biarritz, wollten nur noch 2.000 Menschen den Kandidaten Fillon sehen. Kein gewählter Abgeordneter der Region begleitete ihn.



Ähnlich angeschlagen ist aber auch Marine Le Pen. Irgendetwas muss im Wahlkampf noch geschehen, damit sie wieder eine Siegeschance wittert. Am Freitag besuchte sie deshalb Wladimir Putin in Moskau: Mehr geht für die französische Rechtsextremistin im internationalen Geschäft nicht – es sei denn, US-Präsident Donald Trump gibt ihr noch die Ehre.



Keine Herzensentscheidung

Doch jeglicher Wahlkampfaktionismus prallt an den Franzosen bislang ab. Denn die Grunderkenntnis dieses französischen Wahljahrs scheint zu sein: "Tous pourris!" – "Alle verdorben!" Sie drückt den durch die vielen Affären des Wahlkampfs neu genährten Politikverdruss der Franzosen aus. Gleich zwei Kandidaten, Fillon und Le Pen, sind die Richter derzeit auf den Fersen. Davon profitiert vor allem Macron: "à contrecoeur", "gegen das eigene Herz" werde sie ihn wählen, sagt etwa die Pariser Kindergärtnerin meines Sohnes. Denn mit 39 Jahren halten die meisten Macron eigentlich für zu jung und unerfahren für die Präsidentschaft. Doch eine Alternative gibt es für Wähler von Mitte-Rechts bis Mitte-Links nicht mehr. Denn neben Mélonchon ist der sozialistische Kandidat Benoit Hamon ein weiterer Linksaußen.



Aber hat Le Pen nicht doch noch eine Chance? 70 Prozent der Franzosen sprechen sich auch in der neuesten Umfrage wieder für den Euro und die EU aus. Le Pen ist gegen beides. So hat sie die 30 Prozent Europagegner sicher und damit ihre Teilnahme am ersten Wahlgang. Aber wie will sie so gewinnen?



"Das ist so wie mit Barcelona gegen Paris nach dem 0-4 Rückstand der Katalanen", sagt der Lkw-Fahrer Khaled, Franzose algerischer Abstammung, in unserer Pariser Eckkneipe. Barcelona war theoretisch chancenlos und gewann kürzlich dennoch das zweite Achtelfinale der Champions League gegen Paris mit 6:1. Also hat auch Le Pen noch eine Chance. Aber es müssen dann noch völlig verrückte Dinge passieren und von Langweile dürfte keine Rede sein.