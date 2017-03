Eine Woche nach der Verhaftung des Welt-Journalisten Deniz Yücel in der Türkei haben seine Rechtsanwälte Widerspruch gegen den Haftbefehl eingereicht. "Die Entscheidung des Haftrichters widerspricht unserer Meinung nach sowohl der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte als auch türkischen Gesetzen", sagte Yücels Anwalt Veysel Ok nach Angaben der Tageszeitung Die Welt.

Laut Ok und Ferat Çağıl können nach türkischem Recht Journalisten nur höchstens vier Monate nach dem Erscheinen ihrer Artikel für den Inhalt haftbar gemacht werden. Die meisten der im Haftbefehl erwähnten Texte seien jedoch deutlich älter. Yücels Texte seien zudem teilweise unpräzise übersetzt worden.

Der deutsch-türkische Korrespondent der Welt hatte sich im Februar freiwillig ins Polizeipräsidium in Istanbul begeben, weil nach ihm gefahndet wurde. Nach 13 Tagen in Polizeigewahrsam wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Seitdem sitzt Yücel im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Die Verhaftung des Korrespondenten hatte Kritik in Deutschland hervorgerufen und zu erheblichen Spannungen zwischen der türkischen und deutschen Regierung geführt.



In einer Rede in Istanbul am vergangenen Freitagabend warf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Yücel zuletzt "Spionage" vor. Dieser sei ein kurdischer Aktivist und "deutscher Agent", sagte Erdoğan. Die deutschen Behörden unterstützten den "Terrorismus" in der Türkei, sagte Erdoğan. "Sie müssen wegen Unterstützung und Beherbergung von Terrorismus vor Gericht gestellt werden."