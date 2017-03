Es sollte der Höhepunkt im niederländischen Wahlkampf werden: das erste und einzige direkte Rededuell zwischen dem noch amtierenden niederländischen Premier und seinem größten Herausforderer. Auf der einen Seite Mark Rutte, der Mann des Establishments, der seit sieben Jahren an der Spitze der Regierung steht; auf der anderen Geert Wilders, der populistische Rebell, der durch seine rassistischen Provokationen mit Justiz und Medien spielt wie kein anderer Niederländer. "Spektakel, Spektakel", sagt der Moderator am Montagabend mehrmals im Saal der wissenschaftlichen Fakultät der Erasmus-Universität Rotterdam.

In der Debatte dominieren zunächst die Ereignisse des vergangenen Wochenendes. Die Regierung von Rutte hatte dem türkischen Außenminister, der schon im Flugzeug auf dem Weg in die Niederlande saß, am Samstag die Einreise verweigert. Die türkische Familienministerin wurde von der niederländischen Polizei auf offener Straße gestoppt und des Landes verwiesen.



Da dieser Konflikt den Wahlkampf inzwischen vollständig beherrscht, beeinflusst er auch die Debatte zwischen Rutte und Wilders. Wilders fordert, den türkischen Botschafter auszuweisen. Rutte betont daraufhin seine Tatkraft. Er kann auf die Demonstration der eigenen Stärke verweisen, im Bewusstsein, dass nach einer aktuellen Erhebung rund 90 Prozent der Niederländer dem Vorgehen seiner Regierung zustimmen.

Gleich zu Beginn des TV-Duells werden somit die ungleichen Voraussetzungen deutlich. Rutte gibt den mutigen Premier. Wilders sucht dagegen als wütender Herausforderer, der im Wahlkampf Muslime als Abschaum bezeichnet hatte, nach einer neuen Eskalationsstufe. Er trägt die Last eines Wahlkampfs, in dem sein zu Jahresbeginn noch deutlicher Vorsprung auf Rutte immer kleiner geworden ist. Mittlerweile führt Rutte in Umfragen gar vor Wilders. Was lässt sich der Populist also einfallen, um Rutte aus der Reserve zu locken?