Der serbische Premierminister Aleksandar Vučić hat die Wahl zum Staatspräsidenten ersten Hochrechnungen zufolge gewonnen. Der 47-Jährige kam den Angaben des Instituts Ipsos Strategic Marketing zufolge auf mehr als 55 Prozent der Wählerstimmen. Allerdings hatte bei der Wahl nur gut jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben.

Mit diesem Ergebnis ist Vučić schon nach der ersten Runde das Präsidentenamt sicher. Bestätigt sich das bei der offiziellen Auszählung, kann er eine Stichwahl vermeiden, die in zwei Wochen stattgefunden hätte. Mit einem offiziellen Wahlergebnis wird nicht vor Montag gerechnet. Vučić will das Balkan-Land in die EU führen. Serbien hat traditionell enge Verbindungen zu Russland.

Der Präsident hat in Serbien überwiegend zeremonielle Aufgaben. Doch es wird erwartet, dass Vučić einen Vertrauten zu seinem Nachfolger ernennt und sich so die Macht auch als Staatsoberhaupt sichert. Es wird erwartet, dass er im Falle eines Wahlsiegs die verfassungsmäßige Rolle des Präsidenten stärkt, ähnlich wie das auch Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei vorhat.

Die Opposition kritisierte bereits im Vorfeld des Votums die sich anbahnende Machtfülle Vučićs. Gegner des Konservativen werfen ihm einen Hang zum autoritären Führungsstil vor. Ihm wird vorgeworfen, Wähler eingeschüchtert und Medien mundtot gemacht zu haben. Er selbst inszeniert sich als harter, aber gerechter Staatsmann, der sich unermüdlich für sein Land einsetzt. Seit 2014 ist er Ministerpräsident.

Ende der 90er-Jahre war er als serbischer Informationsminister gefürchtet, der kritische Stimmen gegenüber der Regierung während des Kosovo-Kriegs im Keim zu ersticken suchte. Seinen Anhängern gilt er heute dagegen als ein kühler Kopf, der in einer politisch instabilen Region Kurs hält.

Der ehemalige Menschenrechts-Ombudsmann des Landes, Janković, kam auf 14 Prozent der Stimmen. Dritter wurde der 25-jährige Student Luka Maksimović. In Serbien ist Armut noch immer ein Problem, obwohl die Wirtschaft wächst und sich die Finanzlage stabilisiert. Zur Wahl aufgerufen waren 6,7 Millionen Serben