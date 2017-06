"Ich kann bestätigen, dass wir unsere Präsenz in Afghanistan erhöhen werden", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel. Demnach hätten 15 Länder bereits eine Verstärkung der aktuellen Ausbildungsmission zugesagt.

"Wir zielen nicht darauf ab, zu einer Kampfoperation zurückzukehren, sondern die existierende Ausbildungsmission anzupassen, zu stärken", sagte Stoltenberg. Es sei "viel nachhaltiger, die Afghanen in die Lage zu versetzen, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen […], als eine große Zahl von Soldaten der Nato-Länder in Afghanistan kämpfen zu lassen". Der afghanische Verteidigungsminister, Tarik Schah Barami, sagte, seine Regierung werde im Kampf gegen die Extremisten siegen.

Hintergrund ist die desaströse Sicherheitslage in Afghanistan und das Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban. Nach Angaben aus Nato-Kreisen sollen sich künftig etwa 16.000 Soldaten an der Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte beteiligen. Zuletzt standen etwas mehr als 12.000 zur Verfügung. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes Ende 2014 drastisch verschlechtert. Stoltenberg verteidigte das Ende dennoch als "richtige Entscheidung".

2.000 bis 3.000 zusätzliche Soldaten aus den USA

Der britische Verteidigungsminister, Michael Fallon, sagte, Großbritannien wolle seine bisherige Truppenstärke von bislang 500 Soldaten um etwa 100 Mann aufstocken. US-Verteidigungsminister Mattis nannte noch keine Zahlen zu einer Aufstockung der US-Trippen im Land, bekräftigte aber den Willen zum Einsatz in Afghanistan. "Ich mache keine Zeitpläne für Kriege". Diese seien grundsätzlich nicht planbar.

Damit scheint Mattis von der bisherigen Strategie der USA abzurücken. Die sogenannten Exitstrategien, die Truppenreduzierungen zu bestimmten Daten vorsahen, waren Experten zufolge kontraproduktiv bei der Terrorbekämpfung in Afghanistan, weil sie den Taliban das Gefühl gaben, sie bräuchten nur abzuwarten, bis die ausländischen Truppen das Land verlassen.

Die Nato setzt vor allem auf ein zusätzliches Engagement der USA: Sie könnten nach Angaben aus Bündniskreisen 2.000 bis 3.000 zusätzliche Soldaten schicken. Von anderen Staaten lagen demnach zuletzt Zusagen über insgesamt 700 bis 800 zusätzliche Kräfte vor.

Deutschland erhöht vorerst nicht

Deutschland stellt nach den USA und Italien die meisten Soldaten in Afghanistan und hatte sein Engagement bereits im vergangenen Jahr verstärkt. Deswegen und vermutlich auch wegen der bevorstehenden Bundestagswahl hat Kanzlerin Angela Merkel angekündigt, dass sie vorerst keine Erhöhung der vom Bundestag genehmigten Obergrenze prüfen will, die derzeit eine Entsendung von bis zu 980 Soldaten ermöglicht.