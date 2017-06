Während eines gemeinsamen Militärmanövers hat ein afghanischer Soldat im Osten des Landes drei US-Soldaten getötet und einen weiteren verletzt. Das Pentagon gab bekannt, der Vorfall habe sich während einer gemeinsamen Übung im Distrikt Atschin der Provinz Nangarhar ereignet. US-Soldaten erwiderten laut einem Provinzsprecher das Feuer und erschossen den Angreifer.

Die islamistischen Taliban bekannten sich zu dem Angriff. Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid erklärte in einer Stellungnahme, ein loyal zu der Gruppe stehender Kämpfer habe die afghanische Armee infiltriert, um ausländische Kräfte anzugreifen. Die Islamisten schrieben auf Twitter von vier getöteten US-Soldaten; sie sind bekannt dafür, überhöhte Zahlen gegnerischer Opfer anzugeben. Der Bezirk Atschin gilt auch als Hochburg der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS).

Das Pentagon erklärte, der verletzte Soldat sei zur medizinischen Behandlung abtransportiert worden. Der Vorfall werde untersucht. Einzelheiten nannte das Ministerium nicht.

Insider-Attacken großes Risiko für Soldaten

Sogenannte Insider-Attacken sind ein zentrales Problem in Afghanistan. Im Februar eröffnete ein afghanischer Soldat in der Unruheprovinz Helmand im Süden des Landes das Feuer auf US-Soldaten und verletzte drei von ihnen. Im März wurden in der südlichen Provinz Sabul acht Polizisten von Kollegen erschossen. Die Vereinten Nationen warnen bereits seit 2010 davor, dass die Taliban die afghanische Armee unterwandern, um als Soldaten getarnt Anschläge in zu verüben.

Der Angriff ereignete sich wenige Stunden, nachdem bei einem fehlgelenkten US-Luftangriff in der südlichen Provinz Helmand mindestens sechs afghanische Polizisten getötet oder verletzt worden waren. Unterdessen kamen in der Nachbarprovinz Paktia drei Zivilisten ums Leben, als Bewaffnete eine Moschee in der Provinzhauptstadt Gardes stürmten. In Paktia sind die radikalislamischen Taliban und das Hakkani-Netzwerk aktiv, die häufig Regierungsbeamte und Sicherheitskräfte angreifen.



Bei einem Anschlag auf das Diplomatenviertel in Kabul, der unter anderem der Deutschen Botschaft galt, hatten die Taliban Ende Mai mehr als 150 Menschen getötet. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani stellte den Taliban daraufhin ein Ultimatum für Friedensgespräche. Die deutsche Regierung setzte Abschiebungen nach Afghanistan vorübergehend aus.