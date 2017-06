Edi Rama wird in Albanien den ersten Auszählungen zufolge Ministerpräsident bleiben können. Seine Partei gewann die Parlamentswahl am Sonntag demnach klar. Die Sozialistische Partei Albaniens kann im neuen Parlament mit 140 Sitzen mit bis zu 79 Abgeordneten rechnen, berichtete die staatliche Wahlkommission in Tirana. Die oppositionellen Demokraten erreichten abgeschlagen etwa 38 Mandate. Die Sozialistische Bewegung für Integration, die bisher Juniorpartner Ramas in der Regierung war, wurde mit 20 Abgeordneten Dritter. Die Sozialisten stehen damit vor einer absoluten Mehrheit.



Die Wahlbeteiligung war so niedrig wie nie: Weil nicht einmal jeder zweite der 3,5 Millionen Wahlberechtigten bis 19 Uhr wählen gegangen war, verlängerten die Wahllokale ihre Öffnungszeit um eine Stunde. Trotzdem lag die Wahlbeteiligung am Ende des Tages bei ungefähr 45 Prozent. Die historisch niedrige Wahlbeteiligung wurde von Experten in Tirana als eine Abmahnung der amtierenden Regierung gedeutet.

Rama hatte seinen Verbleib in der Politik von einer absoluten Mehrheit abhängig gemacht. Er sieht in einer klaren sozialistischen Mehrheit im Parlament die einzige Möglichkeit, Reformen in dem armen Balkanstaat durchzusetzen, der seit 2014 offizieller EU-Beitrittskandidat ist. Albanien gilt als eines der korruptesten Länder Europas – auf der Rangliste des weltweiten Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International belegt das Land Platz 83, Deutschland ist im Vergleich auf Platz 10.