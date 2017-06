Wie beeinflusst ein schwerer Terroranschlag eine Bevölkerung, die fünf Tage später ein neues Parlament wählen soll? Jeder Brite, jeder Nachbar, jeder Arbeitskollege realisiert plötzlich, dass sich das Land in einer gefährlichen Situation befindet, zumal es der dritte Anschlag innerhalb von 72 Tagen war. Großbritannien scheint jetzt – ähnlich wie damals zu Zeiten der nordirischen Terrorgruppe IRA – das Ziel einer systematischen und andauernden Terrorkampagne zu sein, auf die man sich einstellen muss. Da mag der Oberbürgermeister von London Sadiq Khan behaupten, London sei eine der sichersten Städte der Welt. Da mag das Benefizkonzert von Ariana Grande und anderen Popstars in Manchester den Zusammenhalt der Bevölkerung zeigen. Ihren Trotz, sich vom Terror nicht einschüchtern lassen zu wollen.

Die Realität sieht jedoch anders aus: Wer in der Londoner U-Bahn sitzt, hat ein mulmiges Gefühl, wenn ihm ein vermeintlich islamistisch aussehender junger Mann mit Rucksack begegnet. Wer hier lebt, hält sich nicht länger als nötig in den Menschenmengen in der Oxford Street, in Piccadilly, in Westminster auf. Es ist wie damals, als die PLO Anfang der achtziger Jahre Paris mit zahlreichen Attentaten erschütterte: Man merkte sich die Orte, an denen der letzte Anschlag geschehen war – und ging eben nicht mehr dorthin. Es ist unvermeidbar, dass auch die britische Bevölkerung langsam Angst bekommt. Politiker meinen, darauf reagieren zu müssen, besonders so kurz vor der Wahl. Und die britische Premierministerin Theresa May reagiert recht schnell, leider zu hastig.

Dabei müsste sie das gar nicht. Sie hat zur Zeit den unschlagbaren Wettbewerbsvorteil, regelmäßig in der Downing Street vor die Kameras treten zu können. Darin liegt, so zynisch es klingt, die Chance, den Wahlkampf jedes Mal unterbrechen zu können, um darzustellen, dass sie allein die Kontrolle über die Situation hat. Als Regierungschefin erhält sie hinter verschlossenen Türen die ersten Informationen von der Polizei und den Sicherheitskräften. Das ist mehr wert als all ihre linkisch wirkenden Wahlkampagnen der vergangenen Wochen. Eigentlich könnte man also denken, dass die jüngsten Terroranschläge – Westminster Bridge, Manchester und nun London Bridge – politisch genau das bewirken, was Terror zumeist erreicht: Die Bevölkerung rückt hinter die bestehende Regierung.

Fünf schwere Anschläge vereitelt

Aber die Situation ist komplexer. Theresa May war sieben Jahre lang Innenministerin in Großbritannien. Sie hat zu verantworten, wie die Polizei und die Sicherheitskräfte mit dem Terror umgehen, welche Erfolge sie vorzuweisen haben. Es hört sich zunächst beruhigend an, dass schwerbewaffnete Polizisten die drei Terroristen von der London Bridge schon nach acht Minuten ausgeschaltet hatten. Aber das muss auch so funktionieren in einer Stadt, die seit Jahrzehnten mit Anschlägen lebt – früher waren es die Lastwagenbomben der IRA in der Londoner City, dann folgte die Terrorwelle von Al-Kaida 2005 und nun die Terrorserie des IS. Ob es hingegen wirklich beruhigend ist, dass allein in den vergangenen Monaten fünf schwere Terroranschläge vereitelt wurden, davon vier in London, ist fraglich. Schließlich zeigen die Ereignisse, wie immens die Terrorgefahr ist und wie schwer es für die Polizei ist, spontane Selbstmordattentäter aufzuhalten. Bei 23.000 islamistischen Sympathisanten im Land und 3.000 terrorverdächtigen Personen stoßen die Sicherheitskräfte an ihre Grenzen. "Wir wissen, dass Anschläge geplant sind, aber wir wissen nicht genau, von wem, wann und wo", sagte der ehemalige Polizeipräsident Bernard Hogan-Howe im Januar im Außenministerium – nur ein paar Schritte entfernt von Westminister Bridge, auf der Khalid Masood im März in eine Menschenmenge rasen würde.

So kann auch die Labour-Opposition den aktuellen Vorfall politisch für sich nutzen: Sie hält Theresa May mit Recht vor, dass sie die Zahl der Polizeikräfte in den fünf Jahren nach ihrem Amtsantritt um 20.000 Personen reduziert hatte. Dem Oppositionsführer Jeremy Corbyn wird es nicht schwerfallen, jetzt Theresa Mays Rücktritt zu fordern. Er selbst und die Labour-Partei hatten sich allerdings immer wieder dagegen gewendet, der Polizei noch mehr Machtbefugnisse zuzugestehen. Die Frage, ob Polizisten bewaffnet sein dürfen, wird in Großbritannien seit Jahrzehnten erbittert diskutiert und es erregt die Gemüter noch immer, wenn schwer bewaffnete Antiterrorpolizei in den Innenstädten sichtbar ist. Viele Briten verstehen ihr Land noch immer als liberale, friedliebende alte Demokratie. Viele wollen sich nicht eingestehen, dass sich angesichts des Terrors die Situation im Land geändert hat.



Corbyn muss sich von Vorwürfen distanzieren, er verhalte sich in Terrorfragen "zu weich", habe sich früher ohnehin allzu verständnisvoll gegenüber der IRA gezeigt, stehe praktisch auf der falschen Seite der Geschichte. Entsprechend hat er seine Haltung umgehend den Ereignissen angepasst und bekräftigt: "Ich werde alles unternehmen, um die Sicherheit der Bevölkerung und unseres Landes zu garantieren. Das heißt, dass die Polizei die komplette Entscheidungsbefugnis darüber erhält, welche Maßnahmen sie einsetzt, um Menschenleben zu retten – genau so, wie sie es (gestern) getan haben." Er stellt nicht mehr infrage, dass die Polizei Terroristen im Notfall sofort erschießen darf.