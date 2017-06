Ausgerechnet am islamischen Festtag der Offenbarung des Korans sprengten die Dschihadisten der Terrormiliz "Islamischer Staat" die Al-Nuri-Moschee in Mossul in die Luft. Den Ort, wo Abu Bakr Al-Baghdadi vor drei Jahren das sogenannte Kalifat proklamierte. Von der Moschee und dem schiefen Minarett, seit der islamischen Blütezeit im Mittelalter das Wahrzeichen der Stadt, blieben nur Trümmer.



Die Sprengung war ein Menetekel des eigenen Untergangs. Zeitweise beherrschte der IS ein Territorium mit acht Millionen Menschen. Jetzt steht die irakische IS-Hochburg Mossul vor dem Fall. Und die syrische Zentrale Rakka ist von Angreifern umzingelt.

Erleichterung und Aufatmen sind aber fehl am Platze. Weder im Irak noch in Syrien gibt es unter den nationalen und internationalen Kriegsparteien einen Konsens für die Zeit nach der Terrorherrschaft. Und so häufen sich die militärisch brisanten Zwischenfälle, wie etwa Anfang der Woche, als US-Kräfte einen syrischen Kampfjet abschossen.



Alle Beteiligten rüsten bereits für die nächste Runde in dem regionalen Machtkampf. In Mossul sind mehr als 5.000 US-Soldaten im Einsatz. In Rakka wird die militärische Hauptlast von den sogenannten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) getragen, die Washington seit 2015 aus arabischen und kurdischen Kämpfern aufgebaut hat.



Die syrische Armee hingegen nutzt den Windschatten der Rakka-Offensive, um möglichst große Teile des ölreichen Hinterlandes unter ihre Kontrolle zu bringen. Einheiten aus Aleppo sowie Hisbollah-Kämpfer aus der Umgebung von Damaskus wurden nach Osten verlegt, wo der "Islamische Staat" (IS) um die Wüstenstädte Deir Ezzor, Mayadin und Bukamal herum seine letzten Reserven versammelt und wo sich wahrscheinlich auch ihre Führungsspitze aufhält. Wer dieses Dreiländereck zum Irak und Jordanien entlang des Euphrats als erster erobert, der kontrolliert künftig den Osten Syriens und hat nach dem Zusammenbruch des sogenannten Kalifats die beste Ausgangsposition.

Der Iran plant Hisbollah-ähnliche Milizen in Syrien und im Irak

Kein Wunder, dass Präsident Bashar al-Assad darauf spekuliert, auf diese Weise den Großteil des Landes wieder unter seine Kontrolle zu bekommen. Den Strategen in Teheran schwebt ein noch opulenteres Machtszenario vor. Sie wollen ein Territorium erschaffen, das vom Iran, über den Irak und Syrien bis in den Libanon reicht. Dazu rekrutieren sie bereits eine panarabische Milizenarmee. Wie im Libanon die Hisbollah sollen sich diese Freiwilligenkorps künftig auch in Syrien und Irak als permanente Gegenspieler von Staat und Armee etablieren und so den Einfluss der Islamischen Republik auf das Innenleben beider Nationen garantieren.