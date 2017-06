Gerade erst ist Brasiliens Präsident Michel Temer einer Verurteilung wegen illegaler Wahlkampffinanzierung knapp entgangen, da wird er mit neuen Vorwürfen konfrontiert: Er soll den Geheimdienst des Landes angewiesen haben, einen Richter am Obersten Gerichtshof auszuspionieren, berichtete das Nachrichtenmagazin Veja unter Berufung auf einen anonymen Berater des Präsidenten. Dem Bericht zufolge geht es um den Richter Edson Fachin, der die Korruptionsermittlungen gegen Temer leitet. Er habe diskreditiert werden sollen, damit die Untersuchung im Sande verläuft. Temer wies die Anschuldigungen zurück.

Gegen den Präsidenten wird derzeit ermittelt, weil er Schweigegeld für einen Ex-Politiker genehmigt haben soll. In einem zweiten Fall hatte das Oberste Gericht zu seinem Gunsten entschieden; ihm wurde vorgeworfen seinen Wahlkampf mit Schmiergeldzahlungen des Baukonzerns Odebrecht und anderer illegaler Geldgeber finanziert zu haben. Hätte das Gericht die Vorwürfe für bewiesen befunden, wäre die gesamte Wahl annulliert worden. Die Richter erkannten aber Aussagen von Odebrecht-Managern nicht als Beweise an und entschieden mit vier zu drei Stimmen, dass Temer vorerst im Amt bleiben darf.



Der als "Lava Jato" (Autowäsche) bekannt gewordene Skandal erfasst nahezu die gesamte brasilianische Elite, Dutzende Politiker und Spitzenunternehmer landeten bereits im Gefängnis.

Gerichtspräsidentin: "Taktik der Diktatur"

Die Präsidentin des Obersten Gerichts, Carmen Lúcia, prangerte Spionage als Taktik der Diktatur an. Sie sagte, falls sich der Bericht bestätigen sollte, handele es sich um einen illegalen Eingriff in das Privatleben eines Richters am Obersten Gericht. Dies sei ein Verbrechen gegen die Demokratie und Freiheit, schrieb sie. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, müssten die Verantwortlichen bestraft werden. Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot sagte, er habe mit Verblüffung von den Anschuldigungen erfahren. Falls sie zuträfen, wäre dies eine weitere unglückliche Episode der demokratischen Krise, in der sich Brasilien befinde. Er erwäge, gegen Temer Anklage wegen der mutmaßlichen Schmiergeldzahlungen zu erheben, die dieser erhalten haben soll.



Temer hingegen stritt die neuesten Vorwürfe der Bespitzelung ab. Die Regierung nutze keine öffentliche Einrichtung gegen brasilianische Bürger und halte sich an die strikten Vorschriften des Gesetzes, schrieb er in einer Mitteilung. Er bekräftigte zudem, dass die Regierung niemals versucht habe, die Korruptionsermittlungen zu behindern.