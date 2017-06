Zum Auftakt der Brexit-Verhandlungen haben sich die Unterhändler der EU und Großbritanniens auf einen Zeitplan geeinigt. Man wolle sich einmal im Monat für eine Woche treffen, um den britischen EU-Ausstieg zu verhandeln, teilten EU-Verhandlungsführer Michel Barnier und der britische Brexit-Minister David Davis auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Laut einer Erklärung der britischen Regierung sollen die Gespräche am 17. Juli fortgesetzt werden.

"Ein gerechtes Verhandlungsergebnis ist möglich und sehr viel besser als kein Ergebnis", sagte Barnier. Die EU werde in den Gesprächen niemals gegen Großbritannien arbeiten, versicherte der EU-Verhandlungsführer. Barnier sagte, zunächst sollten die Rechte der durch den Brexit betroffenen Bürger, die Finanzforderungen an Großbritannien sowie andere "Trennungsfragen" verhandelt werden. Über das von der britischen Regierung gewünschte Freihandelsabkommen werde erst gesprochen, wenn festgelegt sei, zu welchen Bedingungen Großbritannien die EU verlassen wird. Damit hat sich die europäische Verhandlungsseite mit ihrer Vorstellung von den Gesprächen durchgesetzt.

Die EU hatte vor Beginn der Gespräche vorgegeben, zunächst über drei wichtige Themen sprechen zu wollen: die Rechte von Millionen EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU; die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens gegenüber der EU, geschätzt auf bis zu 100 Milliarden Euro; und die Durchlässigkeit der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Erst wenn dabei "ausreichende Fortschritte" erzielt sind, will die EU über das von der britischen Premierministerin Theresa May gewünschte besondere Freihandelsabkommen sprechen.



Leitlinien der EU für Brexit Stand Juni 2017 Kernziele Oberstes Ziel ist Rechtssicherheit für die fünf Millionen EU-Bürger in Großbritannien und britischen Bürger in der EU. Die EU-Kommission hat bereits ein Bündel von Forderungen aufgestellt, das auf einen lebenslangen, sicheren Rechtsstatus von derzeitigen fest in Großbritannien lebenden EU-Bürgern zielt. Offen ist unter anderem aber, ob es einen Stichtag geben soll – oder ob dieses sichere Aufenthaltsrecht auch für EU-Bürger gelten soll, die bis zum britischen EU-Austritt nach Großbritannien ziehen. Die Leitlinien schließen aus, dass Großbritannien weiter Zugang zum EU-Binnenmarkt nur in bestimmten Wirtschaftsbereichen bekommt. Die Staats- und Regierungschefs begrüßen, dass London erklärt hat, dass die vier EU-Grundfreiheiten für Personen, Güter, Dienstleistungen und Kapital "unteilbar" sind und es "kein Rosinenpicken" geben dürfe. Als Nichtmitglied könne Großbritannien nicht dieselben Rechte haben wie als Mitglied. In den Leitlinien wird die Einheit der EU betont: Deshalb darf nur die EU-Kommission und keine einzelnen Mitgliedsstaaten die Verhandlungen mit der britischen Regierung führen. Für die Zeit nach dem Austritt wünscht sich die Rest-EU aus 27 Mitgliedstaaten das Vereinigte Königreich weiter "als engen Partner". Zeitplan Das Schicksal der 3,2 Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien leben, soll EU-Kreisen zufolge möglichst bis Ende 2017 geklärt werden. Zieldatum einer Einigung über die Austrittsmodalitäten ist vor dem 29. März 2019. Denn Großbritannien scheidet genau zwei Jahre nach Einreichen des Austrittsantrags aus der EU aus – es sei denn, es gäbe eine einstimmige Entscheidung der EU-27, diese Frist zu verlängern. Die EU ist sich darüber im Klaren, dass die Verhandlungen zu komplex sind, um sie gänzlich bis Ende März 2019 abzuschließen. "Übergangsvereinbarungen" seien deshalb möglich. Sie müssen aber "klar definiert" und "zeitlich begrenzt" sein. Die finanzielle Umsetzung In den Leitlinien wird die Notwendigkeit betont, dass man mit Großbritannien zu einem Abkommen über Finanzfragen kommen muss. Das Abkommen soll alle finanziellen Verpflichtungen regeln, die die EU und Großbritannien miteinander eingegangen sind. Dies betrifft auch Zahlungen, die Großbritannien im Rahmen der bis 2020 reichenden EU-Finanzperiode zugesagt hat. Teilweise kann die Auszahlung dieser Gelder erst einige Jahren nach dem britischen EU-Austritt 2019 anfallen. Großbritannien wiederum hat Anrecht auf Geld aus EU-Förderprogrammen. Da das Land aber bisher der zweitgrößte EU-Nettozahler ist, wird es sehr viel mehr zahlen müssen, als es erhält. Schätzungen reichen bis zu 60 Milliarden Euro, auch wenn EU-Kommissionspräsident Juncker am Samstag betonte, dass es keine konkreten Forderungen gebe. Die territoriale Einheit Großbritanniens In den Leitlinien wird festgelegt, dass eine neue "harte" Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland verhindert werden soll. Deshalb wird darauf hingewiesen, dass die EU das Friedensabkommen von 1998 "in allen Teilen" unterstützt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es auch ein Referendum in Nordirland über eine Vereinigung mit Irland geben könnte. Dem müssten Großbritannien und Irland zustimmen. Es seien "flexible und einfallsreiche Lösungen" nötig. Die EU würde Nordirland dann als Teil der EU anerkennen – so wie dies auch im Falle der deutschen Wiedervereinigung für Ostdeutschland der Fall war. Außerdem soll in weniger als zwei Jahren Schottland erneut über seine Unabhängigkeit abstimmen. Allerdings muss die britische Regierung das Referendum noch billigen. Die Halbinsel Gibraltar im Süden Spaniens gehört seit 1713 zu Großbritannien. Sie wird regelmäßig von Madrid zurückgefordert. In den Leitlinien heißt es, "kein Abkommen" zwischen der EU und Großbritannien könne für Gibraltar gelten, solange es dazu keine Verständigung zwischen Madrid und London gebe.

Davis sagte in Brüssel, Großbritannien werde den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen. An dieser Position der britischen Regierung habe sich nichts geändert. May werde darüber hinaus beim EU-Gipfel in dieser Woche ein Angebot zum künftigen Status von EU-Bürgern in Großbritannien machen, sagte Davis.

May hatte vor Beginn der Gespräche damit gedroht, ihre Regierung könnte den Verhandlungstisch verlassen, sollten die Gespräche nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Der Verhandlungsführer ihrer Regierung zeigte sich in Brüssel versöhnlich. Davis sagte: "Uns verbindet mehr als uns trennt." Barnier kündigte an, der vom Brexit verursachten Unsicherheit so schnell wie möglich entgegenwirken zu wollen.



Über Irland wurde am ersten Verhandlungstag bereits lange gesprochen. Wichtige Mitarbeiter beider Seiten würden sich diesem Thema bald annehmen, sagte Barnier. Die Bewahrung des Karfreitagsabkommens und die Durchlässigkeit der Grenze zwischen Irland und Nordirland seien die drängendsten Fragen. Das Karfreitagsabkommen von 1998 hatte nach Jahrzehnten der Gewalt zwischen Protestanten und Katholiken den Weg für eine Einheitsregierung geebnet.

Geschenke zum Einstand

Beide Unterhändler überreichten sich auch Geschenke: Der britische Brexit-Minister erhielt einen Wanderstock, Barnier hielt seinerseits ein Buch mit dem Namen des Himalaya-Bergs Annapurna in Nepal in der Hand. Davis und der zwei Jahre jüngere Barnier sind für ihre Wanderleidenschaft bekannt. Vor einigen Wochen hatte der EU-Vertreter die Brexit-Verhandlungen mit einer Bergwanderung verglichen. Im Gebirge "lernt man einen Fuß vor den anderen zu setzen, weil der Weg steinig sein kann", sagte Barnier. Wichtig sei, "den Gipfel immer im Blick zu behalten".

Vor einem Jahr, am 23. Juni 2016, hatte eine Mehrheit der britischen Wähler dafür votiert, die EU nach mehr als 40 Jahren zu verlassen. Ende März beantragte Premierministerin Theresa May offiziell den Austritt. Damit begann die Frist bis Ende März 2019, um einen Vertrag über die Trennung und Eckpunkte für künftige Beziehungen abzuschließen.



Barnier machte noch einmal deutlich, dass für die komplexen Austrittsgespräche nur wenig Zeit bleibe. Nach der Erklärung der britischen Regierung sind die Daten bis Oktober bereits festgelegt. Nach dem Juli wird der 28. August, der 18. September und der 9. Oktober genannt.