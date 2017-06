Die Europäische Union (EU) will die britische Regierung dazu drängen, ihren bisherigen Verhandlungsansatz bei den anstehenden Gesprächen über den EU-Ausstieg Großbritanniens zu revidieren. Wie der britische Guardian berichtet, droht die EU mit einer Verzögerung der Gespräche um bis zu einem Jahr, sollte die Regierung in London weiterhin dabei bleiben, gleichzeitig mit den eigentlichen Brexit-Vereinbarungen bereits über ein neues Freihandelsabkommen verhandeln zu wollen. Dies hätte man Premierministerin Theresa May persönlich mitgeteilt.

Nach Angaben von EU-Diplomaten würde es ein Jahr dauern, bis der Brüsseler Verhandlungspartner Michel Barnier mit einem neuen Mandat für die Gespräche ausgestattet wird. "Wenn sie die phasenweise Gestaltung der Verhandlungen – erst der eigentliche Brexit, dann neue Verträge – nicht einhalten, dann nehmen wir uns ein Jahr Zeit, um für Barnier neue Richtlinien festzuschreiben", zitiert der Guardian einen EU-Vertreter.

Mitte Mai hatten sich die EU-Mitgliedsstaaten endgültig auf einen Verhandlungsplan festgelegt und ihren Gesprächsführer Barnier mit einem entsprechenden Mandat ausgestattet. Dabei geht es vor allem um drei Punkte, die bis zum Jahresende geklärt werden müssten: das Bleiberecht für Millionen EU-Bürger in Großbritannien, die Frage einer neuen Grenze in Irland und die Zahlungen, die London noch an die EU leisten muss. Die Verhandlungen sollen Mitte Juni beginnen.