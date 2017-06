Die EU kann mit den Brexit-Verhandlungen beginnen. Das sagte Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission, heute morgen. Großbritannien aber kann es nicht. Ein größeres Desaster hätte sich die britische Regierung und die Bevölkerung kaum vorstellen können.

Die Entscheidung von Theresa May, aus parteipolitischen Gründen Neuwahlen auszurufen, war eine der größten Fehlentscheidungen, die ein britischer Premierminister seit dem Zweiten Weltkrieg gefällt hat. Ähnlich verkalkuliert hat sich nur Edward Heath 1974, der wenige Tage später zurücktrat.

Immerhin hatte Theresa May bis gestern noch eine Regierungsmehrheit im Parlament. Es war ihre Einschätzung, dass das zu wenig sei, um mit großer Mehrheit und starker Rückendeckung der Wähler die Brexit-Verhandlungen mit Autorität und Selbstbewusstsein führen zu können. May wollte mehr. Sie wollte sich einen maximal möglichen Zeitrahmen für die Verhandlungen sichern. Sie hat sich maximal verschätzt:

Die Partei ist geschwächt und hat die Mehrheit im Parlament verloren. Selbst mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) hat May nur eine knappe Mehrheit von drei Sitzen. Sie selbst muss aus rein pragmatischen Gründen das Land vorerst weiterregieren, ist jedoch persönlich, innerhalb der Partei und im Ansehen des Landes und des Auslandes gravierend angeschlagen. Keine guten Voraussetzungen, unter denen Großbritannien für sich erfolgreiche Brexit-Verhandlungen führen kann. Eine schlechtere Ausgangslage für das Land hätte man sich kaum vorstellen können. Es tut auch der EU – bei aller Schadenfreude, die manch einer auf dieser Seite des Kanals fühlen mag – nicht gut.

Die EU muss auf May warten

Wie geht es für Großbritannien mit dem Brexit weiter? Drei Fragen sind zu beantworten: Wann kann verhandelt werden, wer verhandelt und wie hat sich die Verhandlungsposition der Briten durch das Desaster verändert?

Zum Zeitpunkt: Michel Barnier hat bereits angedeutet, dass man warten muss, bis die Briten eine stabile Regierung gebildet haben und überhaupt verhandeln können. Er wisse nicht, wann das sei. Er wisse nur, wann die Verhandlungen beendet sein müssen. Die Uhr tickt. Theresa May wird nun ein informelles Arrangement mit der Democratic Unionist Party (DUP) in Nordirland eingehen müssen. Damit hat sie eine Minderheitsregierung, die von Fall zu Fall inoffiziell durch die Parlamentarier der nordirischen Partei gestützt wird. May hat dennoch bekräftigt, die Verhandlungen mit der EU wie geplant am 19. Juni aufnehmen zu wollen.

Es ist die schlechteste und schwächste Position, die ein Premierminister politisch haben kann. Ein Jahr ist seit der Volksabstimmung zum Brexit am 23. Juni 2016 ins Land gegangen, ohne dass sich die britische Regierung hätte auf die Verhandlungen vorbereiten können. Seit dem formellen Austrittsgesuch der Briten nach Artikel 50 am 29. März 2017 sind bereits zehn Wochen ins Land gegangen – wieder ohne Vorbereitung der Verhandlungen, da alle Kapazität der Regierung auf die überstürzte Neuwahl ausgerichtet war. Gleichzeitig wurden mit dem unsinnigen Aufbau des Brexit-Ministeriums viele Ressorts und Zuständigkeiten zwischen den Ministerien umverteilt und neu organisiert. Auch das stellte sich als eher hinderlich für die Brexit-Vorbereitungen heraus, eine Fehlentscheidung von Theresa May, über die zu wenig gesprochen wird. Die Briten können so gar nicht anders, als am 19. Juni schlecht vorbereitet zu sein.

Zur Frage, wer verhandelt: Auf Seiten der Briten ist dies nun keine Regierung mehr, die ein überwältigend starkes Mandat hat, einen harten Brexit auszuhandeln. Die britische Seite wird – so wie es jetzt steht – voraussichtlich von einer Premierministerin ins Rennen geschickt, die scharfe Kritiker in ihren eigenen Reihen hat, weil sie sich mehrmals gravierend verkalkuliert hat: Sie hat ihre eigene Position und die politische Stimmung im Land falsch eingeschätzt, die Formulierung ihres Wahlprogramms dilettantisch gehandhabt, einen zu autokratischen Führungsstil bewiesen und sich den wichtigen Fachfragen und der öffentlichen Diskussion und Überzeugungsarbeit gar nicht erst gestellt.

Es wird kompliziert

Sie ist auf eine Partei angewiesen, die wieder einmal in EU-Fragen völlig zerrissen ist, wo sich Parlamentarier, die als unnachgiebige Hardliner für einen harten Brexit eintreten, mit Parlamentariern einigen müssen, die Großbritanniens Verbleib im Binnenmarkt favorisierten und jetzt am liebsten einen weichen Brexit nach norwegischem Modell durchsetzen würden. Wie ein geschwächter Premierminister hier schlüssige Verhandlungspositionen aufbauen und durchhalten will, ist mehr als fraglich.

Zudem wird Theresa May auf die Belange der DUP achten müssen, auf deren Rückendeckung sie angewiesen ist. Vertreter der DUP werden zwar keine Ministerposten bekleiden wollen, aber sie werden Bedingungen stellen, die erfüllt werden müssen, will die Regierung sich der Unterstützung durch die DUP sicher sein. Immerhin muss ein von der EU und Großbritannien ausgehandeltes Brexit-Abkommen vom britischen Parlament abgesegnet werden. Dies alles spricht für langsame, zögerliche und zerstrittene Verhandlungen auf Seiten der Briten – und nicht etwa auf Seiten der EU, wie in Großbritannien lange gedacht.