Vor seinem ersten EU-Gipfel hat der französische Präsident Emmanuel Macron Deutschland dazu aufgerufen, gemeinsam eine "Allianz des Vertrauens" zu schmieden und die europäische Idee wiederzubeleben. "Ich wünschte mir, wir würden zum Geist der Kooperation zurückkehren, wie er einst zwischen François Mitterrand und Helmut Kohl herrschte", sagte der 39-Jährige unter anderem der Süddeutschen Zeitung. Ohne Zusammenarbeit drohe der EU der Zerfall.

Macron sagte, ohne Reformen könne Frankreich Europa nicht voranbringen. Anders als Deutschland hätten die Franzosen Reformen so lange wie möglich gemieden. "Aber jetzt haben sie verstanden, dass sie am Abgrund stehen – und haben reagiert." Seine Wahl zum Staatschef im Mai sowie der Sieg seiner Partei bei der Parlamentswahl seien "der Beginn einer französischen und hoffentlich auch einer europäischen Renaissance".

Die Frage sei, ob Europa seine Grundwerte verteidigen werde, die es über Jahrzehnte in aller Welt verbreitet habe. "Oder weicht es zurück angesichts des Erstarkens illiberaler Demokratien und autoritärer Regime?" Indirekt rügte er Polen und Ungarn. "Manche politischen Führer aus Osteuropa", sagte Macron, offenbarten eine zynische Herangehensweise gegenüber der EU. Sie diene ihnen dazu, Geld zu verteilen – ohne ihre Werte zu respektieren. "Europa ist kein Supermarkt, Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft!"

Beratungen über Sicherheit und Freihandel

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Nachmittag in Brüssel zu ihrem letzten Treffen vor der Sommerpause zusammen. Sicherheit und Verteidigung stehen im Mittelpunkt der Beratungen. Nach den jüngsten Anschlägen in London, Paris und Brüssel wollen sie den Kampf gegen Gewaltaufrufe im Internet verstärken. Topthemen auf dem zweitägigen Treffen sind zudem der Ausbau der militärischen Zusammenarbeit, Regeln für Freihandel und die Rettung des Pariser Klimaabkommens nach dem Ausstieg der USA.

Frankreich und Deutschland hätten sich bei der Vorbereitung eng abgestimmt, hieß es vorab. Macron und Merkel sollen unter anderem eine gemeinsame Linie zur Ukraine-Krise vortragen.



Nach Macrons Wahlsieg ist die Stimmung in der EU besser als noch vor einigen Monaten. Auch bessere Wachstumszahlen stiften Zuversicht. In Bezug auf den Brexit sagte Gipfelchef Donald Tusk, "wir erleben die Rückkehr zu einer EU, die eine Lösung bietet – und nicht ein Problem". Die britische Premierministerin Theresa May reist ebenfalls nach Brüssel. Sie will nach britischen Angaben vorschlagen, wie die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien gesichert werden sollen. Auf dem Gipfel wollen die 27 bleibenden EU-Länder allerdings keine Brexit-Verhandlungen führen.

Schulz hofft auf Ausstieg aus dem Ausstieg

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz warb im Vorfeld noch einmal für eine Abkehr vom Brexit. "Das allerbeste Resultat der Brexit-Verhandlungen wäre, es käme nicht zu einem Brexit, sowohl für die britische als auch für die deutsche Wirtschaft", sagte Schulz der Rheinischen Post. Ohne Großbritannien sei der europäische Binnenmarkt schwächer – als Exportnation hänge Deutschland jedoch von dessen Stärke ab, sagte der frühere Präsident des EU-Parlaments.



Er fügte hinzu: "Auf beiden Seiten des Ärmelkanals ist die Dramatik noch nicht erkannt worden." Die zweitgrößte Volkswirtschaft im Binnenmarkt sei dabei, Europa den Rücken zu kehren, als Resultat einer "schändlichen Wahlkampagne von hemmungslosen Populisten, die eine ganze Generation in Großbritannien um ihre Zukunft betrügen". Ohne Großbritannien befassen sich die Staats- und Regierungschefs indirekt mit dem Brexit: Sie wollen neue Standorte für die bisher in London ansässigen EU-Agenturen EMA (Arzneimittel) und EBA (Bankenaufsicht) suchen.



In der EU umstritten bleibt die Flüchtlingspolitik. Ungarn und Polen sperren sich weiterhin gegen die Umverteilung von Asylsuchenden. Tusk forderte ein strikteres Vorgehen gegen die Migration über das Mittelmeer und mehr Geld zur Stärkung der Küstenwache in Libyen, von wo die meisten Menschen aufbrechen. Die Zahl der Ankünfte in Italien sei im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent gestiegen und 1.900 Menschen hätten in der ersten Jahreshälfte bereits auf See ihr Leben verloren, sagte Tusk. Erste Erfolge gegen Schleuserbanden seien "ganz klar zu wenig".