Die Ehe für alle könnte nach der Bundestagswahl auch die Zustimmung der Union bekommen. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte: "Was es mit uns nicht geben wird, dass wir von vornherein bei einem Thema sagen, wir schließen eine politische Zusammenarbeit aus." Eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl würden CDU und CSU an dem Streitthema wohl nicht scheitern lassen. Das machte Tauber nach den Beratungen der Parteispitze über das Wahlprogramm deutlich.

Auf eine klare Position zur Ehe für alle will sich die Union in ihrem Wahlprogramm aber weiterhin nicht festlegen. Bei der Diskussion über das Programm im CDU-Vorstand sei dies auf Nachfrage deutlich geworden, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Für die potenziellen Koalitionspartner von CDU und CSU ist die Ehe für alle dagegen eine Bedingung für ein Regierungsbündnis. Dies hatten nach den Grünen in den vergangenen Tagen auch SPD und FDP angekündigt.

Tauber sagte, es handele sich für viele Menschen um eine "ernste und tiefgehende Frage". Auch die CDU erkenne ausdrücklich an, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften "die gleichen Werte und die gleiche Verantwortung füreinander gelebt" würden wie in einer Ehe zwischen Mann und Frau. Was die volle Gleichberechtigung der Lebensmodelle angehe, gebe es in den Unionsparteien aber verschiedene Positionen, sagte er. Darüber werde diskutiert.



Angesprochen auf mögliche Bündnisse nach der Wahl sagte Tauber, diese Frage sei "sicherlich für viele eine wichtige, aber nicht die einzige".

Seehofer bleibt wage

CSU-Chef Horst Seehofer hatte sich zuvor von den Forderungen der anderen Parteien distanziert, es aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Nach seiner Meinung sollte solch ein den persönlichen Lebensbereich betreffendes Thema nicht zu einem Streitthema der Parteienpolitik werden, sagte Seehofer. Zu den genauen Plänen der Union zur Ehe für alle wollte er sich nicht äußern. CDU und CSU wollen ihr gemeinsames Wahlprogramm in einer Woche vorstellen.

Der Grünen-Politiker Volker Beck warf der Union vor, die Ehe für alle seit der Regierungsübernahme 2005 verhindert zu haben. Wenn Seehofer die Parteipolitik bei diesem Thema heraushalten wolle, solle dazu eine Abstimmung im Bundestag frei gegeben werden. "Sonst ist das Gerede von einer 'höchstpersönlichen Entscheidung' eine glatte Lüge und pure Heuchelei", sagte Beck.

Die Ehe für alle würde schwulen und lesbischen Paaren die Möglichkeit zum Heiraten eröffnen. Homosexuelle können bislang nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen, wie sie die rot-grüne Koalition im Jahr 2001 eingeführt hatte. Ihnen ist unter anderem die gemeinsame Adoption von Kindern verwehrt.