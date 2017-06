"Versprechen sollte man auch halten, Frau Präsidentin", steht auf einem großen Plakat, das die Zollbehörde über ihren Eingang gespannt hat. Die chilenische Hafenstadt Valparaíso ist an diesem Donnerstag im Ausnahmezustand: Nervöse Polizisten patrouillieren mit Hunden durch die Straßen. Sie halten die Demonstranten vom Nationalkongress fern, in dem Chiles Präsidentin Michelle Bachelet sich in einer großen Rede an ihre "compatriotas", ihre Landsleute, wendet.

Vor der Absperrung tanzt Alionca zum Trommelwirbel ihrer Kommilitonen. Von der Politikerin, die seit 2014 mit einem linksliberalen Bündnis zum zweiten Mal das schmale Land in Südamerika regiert, hält die Studentin wenig: "Sie ist nur ein sympathisches Gesicht, dass sie nach vorne stellen, während am Ende doch alles gleich bleibt."

Mit "sie" sei das politische System gemeint, erklärt Alionca: Politiker, Banker und Unternehmer klüngelten, während sich große Teile der Bevölkerung weder das Studium noch einen Arztbesuch leisten könnten.



Als die so viel gescholtene Präsidentin im mächtigen Kongressgebäude ans Rednerpult tritt, hat sie eine kämpferische Miene aufgesetzt. Michelle Bachelet trägt ein dunkelblaues Kostüm, zur Feier des Tages hat sie ein Ehrenband mit den chilenischen Nationalfarben Rot, Weiß und Blau um die Schulter gelegt. "Es war nicht einfach, auch nicht alles perfekt, aber wir sind auf dem Weg und der Horizont ist deutlich zu sehen", sagt sie über ihre Reformpolitik.

Wenn Chile im November einen neuen Präsidenten wählt, wird Bachelet nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten dürfen. 70 Prozent der Chilenen sind unzufrieden mit ihr. So geht es für die Frau in diesen Tagen auch um ihr politisches Erbe.

In Deutschland hat man mit Bachelet große Hoffnungen auf eine Modernisierung Südamerikas verbunden. Manches an ihr erinnert an Angela Merkel: Beide Frauen sind im gleichen Alter, Bachelet trägt ebenfalls eine praktische Kurzhaarfrisur. Sie war die erste Frau an der Spitze ihres Landes und hat – eine weitere Parallele – in der DDR studiert. Das sozialistische Bruderland gewährte ihrer Mutter und ihr Exil, als ihr Vater, ein Vertrauter des linken Präsidenten Salvador Allende, 1973 nach dem Militärputsch zu Tode gefoltert wurde. Zurück in der jungen Demokratie Chile machte die ausgebildete Ärztin schnell Karriere bei den Linken, wobei sie immer eher in der Mitte des politischen Spektrums zu suchen war.

Schon von 2006 bis 2010 war sie Präsidentin des schmalen südamerikanischen Lands. Als sie 2014 an die Macht zurückkehrte, versprach sie, dass sie nun endlich das politische System reformieren würde, das noch aus den Zeiten von Diktator Pinochet stammt.



Doch Bachelets Regierungsbilanz ist mau: Statt einer richtigen Bildungsreform, die eine staatlich finanzierte Ausbildung für alle verspricht, konnte die linksliberale Regierung nur die Zahl der kostenlosen Universitätsstipendien erhöhen. Schulen und Unis bleiben zumeist in privater Hand, an den horrenden Gebühren verdienen vor allem die Banken, die Kredite vergeben.