Die Art, wie die Nachricht kam, war ein typischer Trump. Nicht in einer offiziellen Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses, sondern per Twitter verkündete der Präsident am frühen Morgen die erwartete Entscheidung. "Ich werde Christopher A. Wray, einen Mann mit makelloser Qualifikation, als neuen FBI-Direktor nominieren", schrieb Donald Trump schließlich knapp. Und: "Details folgen." Die fast beiläufige Nachricht kam in einer der wohl ereignisreichsten Wochen in der Hauptstadt.

Seit Wochen wurde in Washingtons Politik-Zirkeln spekuliert, wen der Präsident als Nachfolger von James Comey berufen würde, nachdem er diesen Mitte Mai überraschend entlassen hatte. Nicht ganz zufällig kommt die Entscheidung jetzt genau einen Tag bevor der ehemalige FBI-Direktor vor dem Ermittlungsausschuss des Senats aussagen soll – ein Ereignis, das von Beobachtern angesichts der möglichen Konsequenzen und großen medialen Aufmerksamkeit bereits zum Superbowl Washingtons erklärt worden war.

Wray ist einer, der sich auskennt

Viele sehen den Zeitpunkt der Ankündigung deshalb auch als Versuch des Präsidenten, den eigenen Absichten neue Glaubwürdigkeit zu verleihen und seine Position auf dem Kapitolhügel zu stärken. Wray gilt als sichere Wahl aus dem juristischen Mainstream und erfahrener Jurist, der sich auskennt mit politischen Skandalen und dem Druck, den äußere Umstände verursachen können. Der 50-Jährige mit einem Abschluss der Eliteuniversität Yale arbeitete, nachdem er in den Staatsdienst wechselte, zunächst als Staatsanwalt in Atlanta und war dort daran beteiligt, den trägen Behördenapparat nach den Anschlägen vom 11. September fit zu machen für die neue Gefahrenwelt.

2003 schließlich wurde er von George W. Bush ins Justizministerium berufen und leitete dort für zwei Jahre die Strafverfolgungsabteilung, die sich mit Aktienbetrug, Geldwäsche und Versicherungsbetrug beschäftigt. In dieser Zeit leitete er die Ermittlungen im Enron-Skandal, einem der größten Firmenskandale in der US-Geschichte, der vor mehr als zehn Jahren zum Bankrott des Energiekonzerns und Gefängnisstrafen für mehrere Manager führte. Der Konzern hatte unter anderem Milliarden an Schulden vor Investoren und Behörden versteckt. Zuletzt arbeitete Wray als Prozessanwalt für eine Kanzlei in Washington und spezialisierte sich auf Wirtschaftskriminalität und interne Ermittlungen.

Die Angst, das FBI könnte geschwächt werden

Die Berufung Wrays dürfte nicht nur Demokraten und Republikaner im Kongress beruhigen, sondern auch die Mitarbeiter der Behörde, die er künftig leiten soll. Nach der Entlassung Comeys hatten viele FBI-Angestellte befürchtet, die wichtigste Strafverfolgungsbehörde des Landes könnte nachhaltig geschwächt werden und unter einem Präsidenten Trump zum bloßen politischen Instrument verkommen.