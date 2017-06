Der frühere FBI-Direktor James Comey hat Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump bekräftigt, wonach dieser Einfluss auf die Ermittlungen gegen den damaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn nehmen wollte. Das geht aus einem schriftlichen Statement hervor, das der Geheimdienstausschuss des Senats am Mittwoch zur bevorstehenden Anhörung Comeys veröffentlichte.

Demnach sagte Trump am 27. Januar 2017, also eine Woche nach seiner Amtseinführung, bei einem gemeinsamen Abendessen mit Comey unter vier Augen: "Ich brauche Loyalität, ich erwarte Loyalität." Er, Comey, habe daraufhin betont, wie wichtig die Unabhängigkeit von FBI und Justizministerium sei. Dennoch habe Trump im weiteren Verlauf des Abends im Weißen Haus auf Loyalität ihm gegenüber bestanden.



Bei einem weiteren Treffen unter vier Augen am 14. Februar im Oval Office habe Trump ihm gesagt: "Ich hoffe, Sie sehen einen freien Weg, dies sein zu lassen, von Flynn abzulassen." Flynn sei "ein guter Typ", habe Trump gesagt. Comey fügt in seinem Statement hinzu, er habe dem Präsidenten die Erfüllung seiner Bitte nicht zugesagt. Außerdem hebt Comey in seiner Aussage hervor, er habe Trumps Äußerungen als "sehr beunruhigend" empfunden, "angesichts der Rolle des FBI als eine unabhängige Ermittlungsbehörde". Am 9. Mai entließ Trump Comey fristlos.



Comey will in der Angelegenheit am Donnerstag offiziell vor dem Ausschuss unter Eid aussagen. Hintergrund sind laufende Untersuchungen zur Frage, ob Trumps Team im Wahlkampf Kontakte nach Russland aufgenommen hatte und ob Russland die Wahl im November 2016 beeinflusste. Die russische Regierung hat das zurückgewiesen. Flynn gilt als Schlüsselfigur in der Russland-Affäre.