Donald Trump sieht sich nach dem Terroranschlag von London einmal mehr in seiner Politik bestätigt. "Wir brauchen den Einreisestopp, um unsere Sicherheit zu erhöhen!", schrieb der US-Präsident in einem von zahlreichen Tweets, nachdem Attentäter auf der London Bridge mit einem Lastwagen in eine Gruppe von Passanten gefahren waren und sie anschließend mit Messern attackiert hatten. Für Trump war der Vorfall eine Bestätigung dafür, dass die Kritiker seiner Einreisepolitik im Unrecht sind. "Die Leute, Anwälte und Gerichte können es nennen, wie sie wollen, aber ich bezeichne es als das, was es ist und was wir brauchen: EINEN EINREISESTOPP!" Es sei Zeit, legte Trump nach, die "politische Korrektheit" abzulegen.



Mit seinen jüngsten Äußerungen ignoriert der Präsident nicht nur einmal mehr die offizielle Linie seiner eigenen Regierung. Mit den Tweets verringert er zugleich die politischen und juristischen Chancen seines Einreisestopps. Im Januar hatte Trump erstmals eine entsprechende Verordnung unterschrieben, die ein Einreiseverbot für Reisende aus sieben vornehmlich muslimischen Ländern vorsah und die Aufnahme von Flüchtlingen aus Ländern wie Syrien bis auf Weiteres aussetzen sollte. Das übereilt umgesetzte Dekret hatte zu chaotischen Szenen an zahlreichen Flughäfen geführt und war kurz darauf von zwei Bundesgerichten blockiert worden.



Seitdem geht die Auseinandersetzung um den Bann durch die juristischen Instanzen des Landes. Jetzt könnte die Verordnung vor dem Obersten Gericht landen. Nachdem in der vergangenen Woche ein Berufungsgericht in Virginia auch die überarbeitete Version der Verordnung als verfassungswidrig eingestuft hatte, stellte Justizminister Jeff Sessions wenige Stunden später höchstpersönlich einen Antrag an den Supreme Court, sich des Falls anzunehmen.



Einreisestopp wird zum Testfall für die US-Verfassung

Der Schritt vor den Supreme Court könne für einen "Verfassungsshowdown" sorgen, kommentierte die New York Times. Es gehe um nichts weniger als die Frage, "wie weitreichend die Macht des Präsidenten ist". Rechtsexperten gilt der Fall zudem schon jetzt als erster großer Test für das neue politische Gewicht des Gerichts: Erst im April hatte Neil Gorsuch die Lücke gefüllt, die nach dem Tod von Antonin Scalia entstanden war – und damit die konservative Mehrheit wiederhergestellt.



Die Regierung hatte sich in den vergangenen Monaten in offiziellen Stellungnahmen um eine auffällig vorsichtige Wortwahl bemüht, um für die Neuauflage der Einreiseverordnung zu werben. Denn in ihren Urteilen hatten sich die Richter immer wieder auch auf Versprechen aus dem Wahlkampf bezogen, in denen der damalige Kandidat Trump wiederholt angekündigt hatte, "die Einreise von Muslimen zu stoppen". Die Richter sahen die Aussagen als Indiz für die eigentliche Motivation hinter dem Dekret, eine bestimmte religiöse Gruppe zu benachteiligen. Regierungsvertreter argumentierten seitdem immer wieder, bei der Verordnung handle es sich nicht um einen Einreisestopp, sondern lediglich um eine vorübergehende Aussetzung der bisherigen Einreisebestimmungen. "Das soll uns die Möglichkeit geben, die Programme zu prüfen", sagte Heimatschutzminister John F. Kelly schon im Februar. Und Regierungssprecher Sean Spicer ermahnte die anwesenden Journalisten in seinen Pressekonferenzen wiederholt, auf die Formulierung "Einreisestopp" zu verzichten. "Wenn wir diese Worte verwenden, dann stellen wir nicht richtig dar, worum es sich hier handelt", sagte Spicer.



Das Dekret des Präsidenten habe im Zentrum heftiger politischer Diskussionen gestanden, schrieb der Justizminister in der vergangenen Woche an das Oberste Gericht. "Aber was auch immer die persönlichen Ansichten sind, dieser Fall schafft einen Präzedenzfall, wenn es darum geht, in welcher Form Gerichte Einfluss auf Entscheidungen des Präsidenten in Angelegenheiten der nationalen Sicherheit und Einwanderung nehmen können." Es stehe außer Frage, dass der Präsident im Rahmen seiner Befugnisse gehandelt habe. Aus dem Justizministerium hatte es schon zuvor geheißen, die Richter sollten sich deshalb in ihren Überlegungen auf den Text der Verordnung beschränken und sich nicht darin verlieren, Äußerungen aus dem Wahlkampf zu analysieren.

Trump kritisiert seine eigenen Berater

Der Präsident selbst allerdings scheint wenig Verständnis für die Bemühungen seiner Angestellten zu haben, die Absichten hinter seiner Verordnung herunterzuspielen. Im Gegenteil: Auf Twitter kritisierte er am Montag seine eigenen Berater, die die ursprüngliche Version des Einreisestopps "verwässert" hätten. Es sei ein Fehler gewesen, die erste Fassung des Dekrets überhaupt zu überarbeiten. Dass er selbst die überarbeitete Verordnung unterschrieben hatte, erwähnte er in den Tweets nicht. Das Justizministerium, forderte Trump stattdessen, solle auf eine schnelle Anhörung vor dem Supreme Court drängen und zu einer "deutlich härteren" Version zurückkehren. Selbst wenn der Fall noch vor der Sommerpause des Gerichts zugelassen würde, wäre ein Urteil erst im Herbst zu erwarten.



Die Gegner des Einreisestopps haben mit den jüngsten Äußerungen des Präsidenten jedenfalls neue Argumente bekommen. Die Tweets unterwanderten das Bild, das die Regierung zu zeichnen versuche, hieß es von der Bürgerrechtsorganisation ACLU. Auch einer der Anwälte der Klägerseite gab sich auf Twitter überrascht angesichts der Offenheit des Präsidenten: "Es ist etwas merkwürdig, dass der Angeklagte selbst als Rechtsbeistand der Gegenseite agiert. Wir brauchen die Hilfe zwar nicht, aber wir nehmen sie gern an." Selbst George Conway, angesehener Anwalt aus Washington und Ehemann von Trump-Beraterin Kellyanne Conway, konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. Die Äußerungen des Präsidenten, schrieb dieser auf Twitter, würden sicher nicht helfen, "die Richter (am Supreme Court) zu überzeugen. Sad".