US-Präsident Donald Trump hat Teile seiner Finanzen aus dem vergangenen Jahr offengelegt. Aus den Unterlagen, die das Büro für Regierungsethik veröffentlichte, geht hervor, dass Trump über ein Firmengeflecht von 565 Einzelfirmen herrschte. Die meisten Chefposten gab er am 19. Januar 2017 zurück, einen Tag vor seiner Amtseinführung. Aus anderen Positionen hatte er sich dem Papier zufolge bereits früher zurückgezogen.



Trump war zu der Offenlegung nicht verpflichtet. Genaue Angaben über seine finanzielle Situation oder über bestimmte Geschäfte sind daraus nicht ersichtlich. Er macht lediglich Angaben zu einer Bandbreite von Einnahmen und Ausgaben. Deutlich wird, dass Trump Schulden in Höhe von mindestens 315 Millionen Dollar hat. Dazu gehören Verbindlichkeiten von mehr als 100 Millionen Dollar bei der Deutschen Bank. Genaue Zahlen gab Trump jedoch nicht bekannt.



Auch auf der Einnahmenseite sind die Angaben vage. Deutlich wird, dass er knapp 20 Millionen Dollar mit seinem neu eröffneten Trump-Hotel in Washington verdient hat. Das Trump International Hotel, unweit des Weißen Hauses, diente seit seiner Eröffnung im vergangenen Herbst nicht nur als zentrale Stelle während der Feier zur Amtseinführung Trumps, sondern beherbergte auch eine Reihe von diplomatischen Veranstaltungen. Das Hotel ist Gegenstand mehrerer Klagen, in denen Trump vorgeworfen wird, gegen die sogenannte Dienstbezügeklausel der Verfassung zu verstoßen. Trump und das Justizministerium weisen die Vorwürfe bisher zurück.



Der Golflclub Mar-a-Lago, den Trump alleine und mit Staatsgästen mehrfach seit seinem Amtsantritt besuchte, verzeichnete Einnahmen von rund 37 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Trump mit dem Anwesen rund 30 Millionen Dollar eingenommen. Die Angaben in dem 98 Seiten langen Finanzbericht, den Trump vorlegte, sind nicht annähernd so genau wie ein Steuerbescheid, dessen Veröffentlichung Trump weiterhin schuldig bleibt. In den USA war es für US-Präsidenten sowie für Bewerber für das Amt bisher üblich, diese Unterlagen zu veröffentlichen.