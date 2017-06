US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben seine umstrittenen Gespräche mit dem damaligen FBI-Chef James Comey nicht mitgeschnitten. "Ich habe solche Aufnahmen nicht gemacht und besitze sie nicht", twitterte Trump. Aufgrund von weitreichenden Möglichkeiten der elektronischen Überwachung und des illegalen Weitergebens von Informationen wisse er jedoch nicht, ob die Aufnahmen existieren. Über mögliche Mitschnitte wird seit Wochen spekuliert, Trump hatte das Thema damals selbst in die Welt gesetzt – ebenfalls auf Twitter.

Trump hatte Comey am 9. Mai überraschend entlassen. Wenige Tage später hatte der Präsident gedroht, Comey möge "besser hoffen, dass es keine 'Bänder' von unseren Gesprächen gibt". Inwiefern der Inhalt dieser Unterredungen für Comey brisant sein könnte, deutete Trump damals aber nicht an. Der Ex-FBI-Chef hatte in einer Senatsanhörung Anfang Juni irritierende Details aus den Gesprächen mit dem US-Präsidenten genannt. Trump und seine Anwälte hatten dem widersprochen. Comey hatte vor dem Senat gesagt: "Herr im Himmel, ich hoffe, es gibt Aufzeichnungen!"

Die Kommunikation mit Comey war in den vergangenen Wochen ins Zentrum der Russland-Affäre gerückt. In den Ermittlungen des FBI, mehrerer Kongressausschüsse und eines Sonderermittlers geht es um den Verdacht, dass Russland die Präsidentenwahl 2016 beeinflusst haben könnte. Zudem wird untersucht, welche Verbindungen es zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern der Regierung in Moskau gab. Aufgrund der Gespräche kam der Vorwurf hinzu, dass sich Trump in unzulässiger Weise in die Ermittlungen eingemischt haben könnte.

In seiner Aussage schilderte Comey, dass ihn Trump wegen der Russland-Ermittlungen bedrängt habe. Bei einem Vieraugengespräch im Februar im Oval Office soll der Präsident demnach dem FBI-Chef gesagt haben, er "hoffe", dass dieser die Ermittlungen gegen den am Tag zuvor zurückgetretenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einstellen könne. Flynn gilt als Schlüsselfigur der Russland-Affäre. Er musste zurücktreten, weil er die Unwahrheit über seine Kontakte zum russischen Botschafter gesagt hatte.

Die möglichen Aufzeichnungen spielten in der Diskussion über Comey und die dahinterstehenden Russland-Ermittlungen auch deswegen eine so große Rolle, weil sie eine mögliche Parallele der aktuellen Vorgänge zur Watergate-Affäre darstellten. Anfang der siebziger Jahre waren Mitschnitte von Gesprächen Präsident Richard Nixons im Weißen Haus aufgetaucht. In der Folge war Nixon zurückgetreten.