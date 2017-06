US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten bereit, unter Eid zur Affäre um die Russlandkontakte seines Wahlkampfteams auszusagen. Er sei zu "100 Prozent" zu solch einer Aussage bereit, sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Die Vorwürfe des entlassenen FBI-Chefs James Comey wies er dabei zurück. Comey war am Vortag unter Eid über die FBI-Untersuchungen zur Russland-Affäre befragt worden.

Er wäre froh, wenn er Sonderermittler Robert Mueller seine Version der Dinge darlegen könnte, sagte Trump. Kriminalisten, mehrere Kongressausschüsse und der Sonderermittler sollen klären, ob Russland die amerikanische Präsidentenwahl beeinflusst hat. Die russische Regierung hat das bisher bestritten. Comey hatte dem US-Präsidenten bei seiner Befragung am 8. Juni Lügen und Diffamierungen vorgeworfen. Nachden Angaben des Ex-FBI-Chefs habe Trump ihn entassen, um die Ermittlungen in der Russland-Affäre zu torpedieren. Trotzdem hatte Trump diese Aussagen so gedeutet, dass sie ihn in der Russlandaffäre entlasteten.



Comey habe "vieles von dem bestätigt, was ich gesagt habe, und andere Dinge, die er gesagt hat, waren falsch", sagte Trump. Auf Twitter hatte der Präsident Stunden zuvor geschrieben, Comeys Aussagen stellten "trotz so vieler flascher Erklärungen und Lügen eine vollständige und umfassende Rehabilitation" seiner selbst dar. Bei der Pressekonferenz mit dem rumänischen Staatschef Klaus Iohannis im Garten des Weißen Hauses wies Trump zudem die Vorwürfe über Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams zurück. Es habe keine illegale Absprachen mit Moskau und keine Behinderung der Justiz gegeben, sagte er.

Mit der Aussage Comeys sei der gegen ihn erhobene Vorwurf einer Behinderung der Justiz entkräftet worden, sagte Trump weiter. Damit seie die Russlandaffäre für ihn abgeschlossen. Der US-Präsident sehe sich damit nach eigenen Worten vollständig entlastet und wolle nun zur Tagespolitik zurückkehren. Auf die Frage, ob es von den Gesprächen mit dem Ex-FBI-Chef auch Audioaufnahmen gebe, sagte Trump, er wolle sich "in naher Zukunft" äußern. Die Antwort würde die Journalisten nur enttäuschen, sagte er.



Die Russland-Affäre geht trotzdem weiter

Die Folgen von Comeys öffentlicher Aussage sind noch unabsehbar. Eine zentrale Frage der Untersuchungen ist, ob die Entlassung des FBI-Chefs sowie Trumps Äußerungen zu den Flynn-Ermittlungen eine Behinderung der Justiz darstellen. Mit seiner Aussage hatte Comey die Vorwürfe einer Einflussnahme des Präsidenten auf FBI-Ermittlungen aber untermauert. Damit werden die Ermittlungen nicht nur weitergehen, sondern sich künftig auch unmittelbar mit Trump selbst beschäftigen.



Trump hatte den Direktor der US-Bundespolizei am 9. Mai überraschend entlassen. Als Begründung nannte der Präsident selbst unter anderem die FBI-Untersuchung zu möglichen illegalen Verbindungen seines Wahlkampfteams nach Russland. In den Tagen nach der Entlassung folgten Medienberichte, wonach Trump vergeblich Druck auf Comey ausgeübt haben soll. Diese Vorwürfe hat der Ex-FBI-Chef in seiner Aussage bekräfitgt. Er habe Trumps Worte in einem der Gespräche so verstanden, als habe der Präsident einen Stopp der Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater, Michael Flynn, gefordert.



Flynn war nach nur 24 Tagen im Amt zurückgetreten, nachdem die Washington Post und die New York Times bekannt machten, dass er mit dem russischen Botschafter in den USA über die unter der Obama-Regierung erhobenen Sanktionen gegen Russland gesprochen hatte. Diese Information hatte Flynn der Öffentlichkeit aber vorenthalten. Außerdem soll Flynn Honorare aus Russland verschwiegen haben.