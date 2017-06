Die russische Regierung hat die Wende in der Kuba-Politik von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Die neue Haltung der USA gegenüber Kuba erinnere an die Rhetorik des Kalten Krieges, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Russland solidarisiere sich mit dem kommunistischen Staat.

Zuvor hatte Kuba selbst die von Trump verhängten Reise- und Handelsbeschränkungen verurteilt. Diese Maßnahmen "zur Verschärfung der Blockade" seien "zum Scheitern verurteilt", hieß es in einer am Freitag im Staatsfernsehen verlesenen Regierungserklärung. Trump treffe Entscheidungen, die nur den politischen Interessen einer extremistischen Minderheit kubanischer Herkunft im US-Bundesstaat Florida entsprächen. Zugleich teilte die kubanische Regierung mit, sie sei weiter zum respektvollen Dialog und zur Zusammenarbeit mit den USA bereit.

Trumps Kuba-Dekret sieht Einschränkungen von Reisebestimmungen für US-Bürger vor sowie ein Verbot von Zahlungen an das kubanische Militär. Der US-Präsident nimmt damit den Annäherungskurs seines Vorgängers Barack Obama zurück, was er zuvor in einer Rede in Miami angekündigt hatte. Obamas Maßnahmen hätten bloß das kubanische Regime bereichert. Er wolle einen "viel besseren Deal für das kubanische Volk" erreichen, sagte Trump.

Allerdings bleiben viele der bislang geltenden Vereinbarungen unberührt. So will Trump die diplomatischen Beziehungen nicht aufkündigen, die die USA und Kuba nach 50 Jahren im Juli 2015 wieder aufgenommen hatten. Auch die kommerziellen Flugverbindungen zwischen den beiden Ländern sollen bestehen bleiben.

Im Kalten Krieg hatten Differenzen zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion 1962 zur Kuba-Krise geführt. Die Sowjetunion ließ Raketen nach Kuba transportieren, um sie dort zu stationieren. US-Präsident John F. Kennedy drohte mit dem Einsatz von Atomwaffen, woraufhin die Sowjetunion einlenkte und auf eine Stationierung verzichtete. Im Gegenzug versicherten die USA, Kuba militärisch nicht anzugreifen.