Es dauerte auffällig lange bis zur ersten öffentlichen Reaktion von Donald Trump. Erst am frühen Nachmittag meldete sich der Präsident per Twitter zu Wort. "Sehr dankbar für die 9:0 Entscheidung des Supreme Courts. Wir müssen Amerika SICHER machen!" schrieb Trump knapp. In einer offiziellen Erklärung des Weißen Hauses hieß es am Montag, die Entscheidung sei ein wichtiger Sieg für die nationale Sicherheit. "Als Präsident kann ich niemanden in unser Land lassen, der uns Schaden zufügen will."

Angesichts des wichtigen symbolischen Sieges ist die Zurückhaltung überraschend. Der Oberste Gerichtshof hatte kurz zuvor bekanntgegeben, im Herbst mit Anhörungen zu dem umstrittenen Einreisestopp zu beginnen und dem Vorhaben damit neues politisches Leben eingehaucht. Vor allem aber entschieden die Richter, einem Antrag der Regierung statt zu geben und die bestehenden Urteile zweier Berufungsgerichte bis dahin auszusetzen.

Zwar ist die Frage, ob Trumps Einreisestopp verfassungsgemäß ist oder nicht, vorerst ungeklärt. Doch nach monatelangem juristischen und politischen Schlagabtausch tritt die Verordnung damit in eingeschränkter Form in den kommenden Tagen in Kraft. Für den Präsidenten und sein Team ist der Etappensieg von großer Bedeutung. Die – zumal einstimmige – Entscheidung des Supreme Court gibt Trump nicht nur juristischen, sondern vor allem auch politischen Rückenwind in einer Zeit, in der Erfolge an anderen Fronten rar sind.



Mehrere Niederlagen vor Gericht

In den vergangenen Monaten hatte die Regierung im Kampf um die Verordnung vor Gericht gleich mehrere Niederlagen verkraften müssen. Berufungsrichter in San Francisco und Virginia hatten Urteile ihrer Kollegen in Hawaii und Massachusetts bestätigt, die in dem Einreisestopp eine Diskriminierung bestimmter Religionen und eine Überschreitung präsidentieller Befugnisse sahen. Dem Präsidenten waren dabei vor allem Äußerungen aus dem Wahlkampf zum Verhängnis geworden, in denen er wiederholt einen vollständigen Bann von Muslimen gefordert hatte.

Die Urteile hatten intern zu Spannungen geführt und die Stimmung in einem ohnehin angeschlagenen Weißen Haus weiter belastet. Donald Trump hatte dem Justizministerium öffentlich vorgeworfen, dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben und den ursprünglichen Entwurf "verwässert" zu haben. Nachdem mehrere Gerichte eine erste Version für verfassungswidrig erklärt hatten, hatte die Regierung die Verordnung im März überarbeitet. Fortan sollte der Einreisestopp nur für die Vergabe neuer Visa gelten, zudem war der Irak von der Regelung ausgenommen. Doch vor Gericht war auch der zweite Anlauf gescheitert – für Trump ein Zeichen, dass das Einlenken zwecklos war.

Jetzt soll der Einreisestopp zwar deutlich eingeschränkter gelten als ursprünglich geplant. Laut Supreme Court sind nur jene Personen betroffen, die bislang noch kein Visum erhalten haben und keinerlei direkte Beziehungen in den USA haben. Wer dagegen Verwandte hat, einen Studienplatz oder einen Job antreten will, dem wird auch weiterhin ein Visum ausgestellt werden. Doch wie eng die Definition dieser Beziehungen im Einzelfall ausgelegt wird, ist offen. Rechtsexperten rechnen mit einer Vielzahl an Klagen, die die rechtliche Lage genauer abstecken dürften.

Das Urteil gibt der Regierung zudem trotz der Einschränkungen die Möglichkeit, Flüchtlinge abzuweisen, obwohl sie das Verfahren bereits durchlaufen haben und anerkannt sind - sofern sie die nötigen Verbindungen in die USA nicht nachweisen können. Auch die Zahl der Flüchtlinge, die pro Jahr aufgenommen werden, kann das Weiße Haus nach der heutigen Entscheidung wie vorgesehen von bisher 110.000 auf 50.000 begrenzen. Der Kompromiss könnte tausende von Flüchtlinge an der Einreise hindern.