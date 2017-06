292.316 Wähler haben am Donnerstag für die Democratic Unionist Party (DUP) gestimmt, das entspricht lediglich 0,9 Prozent aller Wähler in Großbritannien. Dennoch wird diese Partei voraussichtlich viel Macht im Vereinigten Königreich bekommen: Die britische Premierministerin Theresa May braucht die Stimmen DUP-Abgeordneten im Unterhaus, um erneut gewählt zu werden. Ihre Partei, die konservativen Tories, haben bei der Wahl nur 318 Sitze gewonnen, zur Mehrheit fehlen ihr sechs Stimmen.



Die DUP hat in Nordirland in zehn Wahlkreisen die Mehrheit erringen können, entsprechend stellt sie auch zehn der 650 Abgeordneten im britischen Unterhaus. DUP-Chefin Arlene Foster kündigte bereits am Tag nach der Wahl an, dass ihre Partei eine Minderheitsregierung von Theresa May unterstützen werde, um "Stabilität für unsere Nation" zu schaffen.

So bekommt diese kleine Regionalpartei auf einmal sehr viel Aufmerksamkeit im gesamten Königreich. In beinahe allen britischen Medien gibt es Artikel, in denen erklärt wird, was die DUP ist und wofür sie steht, etwa im Guardian, im Telegraph und in der Boulevardzeitung Mirror. Was darin zu lesen ist, dürfte vielen eher liberal eingestellten Briten nicht gefallen.

Gegen Rechte für Homosexuelle

Die DUP hat etwa dafür gesorgt, dass Ehen von gleichgeschlechtlichen Paaren in Nordirland nicht möglich sind, anders als im Rest des Landes. Auch ansonsten stellt sich die DUP regelmäßig gegen die Rechte von Homosexuellen. Einflussreiche Mitglieder der DUP bezeichneten Schwule als "abnormal" und "widerlich". Ruth Davidson, Chefin der schottischen Tories, zeigte sich entsprechend besorgt, dass ein Deal ihrer Parteifreundin May mit der DUP negative Folgen für die LGBT-Community haben könnte. Doch die Premierministerin habe Davidson versichert, dass das nicht der Fall sein werde.

Auch Abtreibungen sind in Nordirland verboten, mit nur sehr wenigen Ausnahmen. Auch hier spielte die DUP eine wichtige Rolle, sie blockierte die Lockerung entsprechender Gesetze. Das hat die Folge, dass tausende Nordirinnen woanders hinreisen mussten, weil sie eine Abtreibung brauchten.

Auch in vielen anderen Politikbereichen vertritt die Partei eher erzkonservative oder rechtspopulistische Positionen. So forderten etwa 2011 fünf DUP-Abgeordnete die Wiedereinführung der Todesstrafe. Zudem gibt es in der Partei zahlreiche Leugner des menschengemachten Klimawandels und auch Kreationisten, also Ideologen, die die Evolutionslehre ablehnen.

Für einen weichen Brexit

Für Europa aber ist vor allem die Position der DUP zum Brexit interessant, schließlich wird die Partei auch für die Verhandlungen der Regierung May mit der Europäischen Union ihre Positionen durchsetzen wollen. Hier hat die DUP eine deutlich weniger strikte Position als die Tories. Zwar ist die nordirische Partei prinzipiell für den Brexit. Sie ist aber gegen die Schließung der Grenze zur Republik Irland. Schließlich ist Nordirland stark vom Handel mit dem benachbarten EU-Mitglied abhängig. Auch verlangt sie von der Regierung in London Ausgleich für wegfallende EU-Gelder, etwa für die Landwirtschaft und die Fischerei. Zudem möchte die DUP erreichen, dass weiterhin Menschen aus der EU in Nordirland arbeiten können.

Im Wahlprogramm der DUP steht, sie wolle weiterhin auf einfachem Weg mit der Irischen Republik und der EU handeln, weiterhin die EU-Reisefreiheit ohne Grenzkontrollen nutzen. Die DUP will insgesamt Sonderbeziehungen mit Irland und ein großzügiges, umfangreiches Freihandels- und Zollabkommen mit der EU erreichen. Irische Unternehmen sollen keine höheren Kosten durch den Brexit aufgebürdet bekommen.



Durch den Einfluss der DUP auf die neue britische Regierung könnte auch der Nordirland-Konflikt bei den Brexit-Verhandlungen neue Rolle spielen. Die DUP hat ihren Ursprung in diesem über Jahrzehnte gewaltsamen Konflikt: Sie wurde 1971 von dem Protestanten Ian Paisley gegründet, der sich für die Zugehörigkeit Nordirlands zum Königreich engagierte. Damit stellte er sich gegen die katholischen Kräfte, etwa die Terrororganisation IRA und die Partei Sinn Féin, die gegen Großbritannien kämpften.

Seit dem Karfreitagsabkommen im Jahr 1998 herrscht in Nordirland weitestgehend Frieden, DUP und Sinn Féin teilen sich die Macht. Doch der Brexit könnte den Konflikt wieder verschärfen, Sinn Féin engagiert sich stark für einen Verbleib in der EU und will nicht etwa einen weichen, sondern gar keinen Brexit.