Macron siegt, siegt und siegt noch einmal – jetzt schon bei der dritten französischen Wahl innerhalb von sieben Wochen, den nationalen Parlamentswahlen. Was für ein Unterschied zu den Parlamentswahlen in Großbritannien, die ohne klares Ergebnis blieben! Frankreich erscheint nun auf den ersten Blick politisch geeint hinter einem neuen, charismatischen Präsidenten.



"Glauben Sie, dass Macron über Wasser laufen kann?", fragte die Moderatorin des öffentlichen französischen Fernsehens, Lea Salamé, einen Studiogast gleich nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen am Wahlabend. Der aber hatte keine Antwort. Als käme ganz Frankreich aus dem Staunen über seinen neuen Präsidenten immer noch nicht heraus.

Die Hochrechnungen ergaben ein Pariser Parlament in der Farbe Gold. Gold für die neue Partei von Präsident Emmanuel Macron, die unter dem Namen "La République en Marche" (LRM, Die Republik in Bewegung) antrat.



Vor einem Jahr existierte diese Partei praktisch noch nicht. Jetzt liefen die Ergebnisse des ersten Wahlgangs der französischen Parlamentswahlen darauf hinaus, dass LRM zwischen 390 und 430 Abgeordnete im 577-köpfigen Parlament erhalten wird. Das sind weit über hundert Mandate mehr als für die absolute Mehrheit erforderlich. Der zweite Wahlgang der Parlamentswahlen am nächsten Sonntag muss dieses Ergebnis zwar noch bestätigen, doch lagen die meisten Macron-Kandidaten an diesem Wahlsonntag bereits so weit vor der Konkurrenz, dass eine Trendwende unmöglich erschien.



Dabei kam LRM im nationalen Durchschnitt auf etwa 32 Prozent der Stimmen, gefolgt von den konservativen Republikanern mit rund 21 Prozent der Stimmen. Die bislang im Parlament mit einer absoluten Mehrheit regierenden Sozialisten erhielten nur noch 10 Prozent der Stimmen, der rechtsextreme Front National nur rund 14 Prozent, kaum mehr als vor fünf Jahren. Damit dürfte die Partei von Marine Le Pen auch im nächsten Parlament weniger als 15 Mandate erhalten und ohne Fraktionsstatus bleiben.

Das Parlament dient Macron

Natürlich ist es auch das aus deutscher Sicht ungewohnte Mehrheitswahlrecht in Frankreich, das ein so eindeutiges Ergebnis möglich macht. Eben noch galt Le Pen für viele vor allem außerhalb von Frankreich als große Gefahr für Europa. Immerhin zog sie in den zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen Anfang Mai ein. Jetzt aber erscheint sie politisch vollkommen abgeschlagen und ohne jeden institutionellen Einfluss. Macron dagegen kann voraussichtlich ohne jede Hürde im Parlament durchregieren. "Dieses Parlament hat nur eine Bestimmung: nämlich Macron zu dienen", kommentierte der Fernsehsender BFM TV.



Also hat der neue Präsident in Zukunft das Parlament hinter sich – doch nicht unbedingt sein Volk. Denn an den Parlamentswahlen nahmen weniger als 50 Prozent der wahlberechtigten Franzosen teil – ein Rekordtief der Wahlbeteiligung seit Gründung der fünften Republik 1958. Was bedeutete, dass am Sonntag in Wahrheit weit weniger als ein Viertel der Wähler für den Präsidenten stimmte.



"Begeisterung wäre fehl am Platz", sagte deshalb sogar der Sprecher der siegreichen Partei LRM, Mounir Mahjoubi. Mahjoubi analysierte, dass diese Wahlen den Überdruss der Franzosen mit der alten Politik und den alten Parteien ausdrücken würden, dass sie das Ende eines langjährigen politischen Systems markierten. "Und den Willen zur Erneuerung", fügte Mahjoubi hinzu. Doch es war klar, dass auch für ihn die Abscheu des Alten klarer war als die Bekenntnis zum Neuen. Tatsächlich zeigen Umfragen, dass heute bis zu drei Viertel der Franzosen ihren neuen Präsidenten unterstützen. Doch wenn es um die von ihm geplanten Reformen geht, etwa beim Arbeitsrecht, sehen die Umfragen sogar Mehrheiten gegen Macron.



Im Parlament werden diese Mehrheiten in den nächsten fünf Jahren nicht abgebildet werden. Das ist jetzt klar. Doch scheiterten vergangenen Reformen nie am Parlament, sondern fast immer am Straßenprotest. Die Präsidentschaft hat Macron bereits gewonnen, das Parlament fast auch, fehlt nur noch die Straße.