Bundeskanzlerin Angela Merkel will den am Donnerstag in Brüssel beginnenden EU-Gipfel vor allem dazu nutzen, um über die Zukunft des Staatenbundes zu beraten. Für sie habe "die Gestaltung der Zukunft" der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten "Vorrang auch vor der Frage der Verhandlungen mit Großbritannien über den Austritt", sagte Merkel bei ihrer Ankunft in Brüssel. Zwar wolle die EU die Brexit-Gespräche "in gutem Geist" führen. "Aber der klare Fokus muss auf der Zukunft der 27 liegen."

Das Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs findet in zwei Phasen in unterschiedlicher Zusammensetzung statt: In der abendlichen Runde will die britische Premierministerin Theresa May ihre Vorschläge zur Regelung des EU-Austritts, insbesondere dem Status der in ihrem Land lebenden EU-Ausländer, vorstellen. Danach jedoch beraten die Delegationen der 27 verbliebenen EU-Mitglieder ohne sie über das weitere Vorgehen beim Brexit weiter.

Unterstützung erhielt die Kanzlerin vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der erstmals an einem EU-Gipfel teilnimmt. Deutschland und Frankreich wollten das europäische Projekt zusammen neu starten, sagte Macron. "Europa ist nicht nur eine Idee, es ist ein Projekt, ein Ziel." Dabei planten die beiden Staaten "mit einer Stimme zu sprechen". Beide Länder seien die "historischen Zwillingsantriebe" der europäischen Integration. "Wir arbeiten Hand in Hand mit Deutschland", sagte Macron. Merkel erwiderte, "dass gerade auch Kreativität und neue Impulse, die von Deutschland und Frankreich ausgehen, allen guttun können".

Tusk hofft auf ein Wunder

Der EU-Ratspräsident äußerte vor Beginn des Treffens die Hoffnung, dass Großbritannien doch noch den Brexit-Kurs verlässt und EU-Mitglied bleibt. Britischen Freunden, die dafür seien, habe er gesagt, "dass die EU in der Tat auf Träumen gebaut worden ist, die unmöglich zu erreichen erschienen". Er zitierte dabei sogar Imagine, John Lennons Hymne über eine bessere Welt.



Der belgische Ministerpräsident Charles Michel machte sich dagegen zum Sprecher derjenigen, die einen raschen Brexit wollen: "Es ist Zeit, zu Handeln und für Gewissheit. Nicht für Träume und Ungewissheit", twitterte er.

Streit um EU-Rechte und Flüchtlinge

May ließ mitteilen, dass sie den schwierigen Punkt der Rechte bisheriger EU-Bürger bei den Brexit-Verhandlungen zur Chefsache machen will. Sie werde beim EU-Gipfel darüber sprechen, welchen Status die drei Millionen in Großbritannien lebenden EU-Bürger in Großbritannien künftig haben sollen. Details wurden nicht genannt. Außenminister Boris Johnson sagte aber, er hoffe, dass die 27 EU-Staaten eine "gegenseitige, entsprechende Großzügigkeit" für die eine Million in der EU lebenden Briten anbieten würden.

Dass es noch ganz andere Themen in der EU gibt, machte eine Kontroverse zwischen Macron und Polen in der Frage der Lastenverteilung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise deutlich. Macron sagte in einem Interview der polnischen Zeitung Gazeta Wyborcza, osteuropäische Länder verrieten mit ihrer Weigerung, ein festgelegtes Kontingent von Flüchtlingen aufzunehmen, europäische Werte. Die Geldzuweisungen der EU nähmen sie aber gerne an. "Europa ist nicht ein Supermarkt, es ist ein gemeinsames Schicksal", sagte Macron. Ein Sprecher des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, Krzysztof Łapiński, erwiderte, die finanziellen Mittel verpflichteten nicht dazu, Flüchtlingsquoten zu akzeptieren.