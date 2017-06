Wie wird das Leben der Briten außerhalb der Europäischen Union wohl werden? Knapp ein Jahr nach dem Referendum über den Brexit lässt sich sagen: unberechenbarer und chaotischer. Die Wahl zum britischen Unterhaus ist dafür der letzte Beweis. Premierministerin Theresa May rief die Briten vorzeitig zu den Urnen. Sie war sich ihrer Sache sicher. In den Umfragen lag sie weit vor der Opposition. Nun hat sie mit ihren Tories nicht einmal eine absolute Mehrheit erreicht – es ist fraglich, ob May im Amt bleiben kann.

Aus Brüsseler Sicht ist das kein Anlass zur Freude. Die EU hat größtes Interesse daran, dass die Austrittsverhandlungen zügig und geordnet vonstattengehen. Laut Artikel 50 des Lissabonner Vertrages müssen sie innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen werden. Am 19. Juni sollten die Gespräche beginnen. Je unsicherer die Lage in London, desto schleppender werden die Verhandlungen und desto mehr Energie der EU wird gebunden. Energie, die sie für andere, wichtigere Dinge bräuchte.

Trotzdem birgt das britische Wahlergebnis eine für die EU beruhigende Botschaft: Wenn das Leben "da draußen" so unberechenbar und wild ist, dann ist es doch besser, drinnen zu bleiben. Nachdem die Briten sich am 23. Juni 2016 für den Brexit entschieden haben, setzte sich diese Einsicht in den anderen Mitgliedstaaten der EU nach und nach durch. Ob Österreich, die Niederlande oder zuletzt Frankreich: Bei allen europäischen Wahlen nach dem Brexit konnten sich die EU-feindlichen Parteien nicht entscheidend durchsetzen. Hier drinnen ist es doch besser – diese Erkenntnis wird sich bei den EU-Bürgern jetzt weiter festsetzen. Der Wunsch, zusammenzuhalten, trotz aller Differenzen, wird noch stärker werden.

Parlamentswahl in Großbritannien : Hochrechnungen und Prognosen Stimmen­verteilung

Gewinne & Verluste

Sitz­verteilung

Koalitions­rechner

"Da draußen" herrschen ja nicht nur die unsicheren britischen Verhältnisse. Es gibt in der unmittelbaren Nachbarschaft auch den fortschreitenden kriegerischen Zerfall des Nahen und Mittleren Ostens, es gibt autoritäre Regime in der Türkei und Russland, und es gibt Donald Trump, die personifizierte Unberechenbarkeit. Die Europäische Union erscheint vor diesem Hintergrund wie ein Hort der Vernunft.

Das ist kein Anlass zum Eurochauvinismus. Die EU hat ihre Grenzen nicht unter Kontrolle, sie hat die Eurokrise nicht gelöst und sie hat schwer zu kämpfen mit einer autoritären Versuchung innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Die Union bleibt tief gespalten zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West. Alles in allem ist ihr Zerfall, von dem nach dem Brexit-Votum so viel die Rede war, nicht gebannt.

Doch so zerrissen und lädiert sie auch sein mag, die EU ist derzeit eine Festung in einer von Stürmen umtosten Welt.