Seit mehr als zehn Jahren sehen wir in den Medien die katastrophalen Zustände von Menschen auf der Flucht – mit Bildern von Schiffbrüchigen im Mittelmeer, Toten in der Wüste und leblosen Kindern am Strand. Der unmenschliche Handel mit Frauen und Kindern ist wieder Thema geworden. Wir sehen eine große Zahl von Asylsuchenden, die nach Europa hineindrängen. So kommt es nicht überraschend, dass nach der jüngsten Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments die Steuerung der Migrationsströme eine der Hauptsorgen unserer Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union ist.

Angesichts dieser Tragödie und der wachsenden Bestürzung sowie Angst der Bürger vor unkontrollierter Zuwanderung empfinden manche Europa als machtlos. Populisten nutzen diese Angst aus und vermitteln den Eindruck, wir könnten uns hinter Mauern oder Grenzen verschanzen und die Probleme einfach ausblenden.

Antonio Tajani ist seit Januar 2017 Präsident des Europäischen Parlaments. Der italienische Politiker der Berlusconi-Partei Forza Italia ist Mitglied der Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei. Zwischenzeitlich war er EU-Kommissar für Verkehr und für Industrie und Unternehmertum. © Frederick Florin/AFP/Getty Images

Die Eurobarometer-Umfrage ergab aber auch, dass die Mehrheit der Bürger davon überzeugt ist, dass die Einheit Europas der Schlüssel zur Steuerung der Migrationsströme sein kann.

Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass Menschenhändler die Migrationsströme steuern. Gleichzeitig dürfen wir nicht vom Aufnahmerecht ablassen, und mit derselben Entschiedenheit müssen wir gegen illegale Einwanderung vorgehen.

So wie die Solidarität oder die Seerettung von Menschenleben ist auch das Asylrecht Teil unserer Werte. Das geltende System der Lastenverteilung unter den EU-Mitgliedsländern hat allerdings eindeutig versagt. Im Zeitraum von 2015 bis 2016 wurden in der EU etwa 2,5 Millionen Asylanträge gestellt. Gemäß dem geltenden Recht müssen die Erstaufnahmeländer Italien und Griechenland diese Anträge bearbeiten. Es ist zutiefst ungerecht, dass einer kleinen Anzahl von Staaten diese Verantwortung übertragen wird.

Die EU-Kommission hat eine umfassende Reform des Asylrechts vorgeschlagen, über die das Europäische Parlament in den kommenden Wochen entscheiden soll. Asylsuchende sollen automatisch von Ländern, in denen übermäßig viele Anträge gestellt werden, umverteilt werden. Außerdem sollen die Kriterien für eine Asylanerkennung in der gesamten EU vereinheitlicht werden.

Bis diese Reform umgesetzt ist, wird eine vorübergehende Umverteilung angewandt. 160.000 Asylsuchende sollen von Italien und Griechenland auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden. Da einige Staaten sich weigerten, ihren Verpflichtungen nachzukommen, hat das Europäische Parlament die EU-Kommission aufgefordert, tätig zu werden. Daraufhin hat die Kommission vor einigen Tagen Verfahren gegen jene Mitgliedstaaten eingeleitet, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind.