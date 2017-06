Im Brüsseler Hautbahnhof hat es am Dienstagabend eine kleinere Explosion gegeben. Das belgische Außenministerium teilte auf Twitter mit, das Militär habe eine verdächtige Person in der Nähe der Explosion "neutralisiert". Der belgischen Polizei zufolge ist die Lage inzwischen unter Kontrolle.



"Es gab eine kleinere Explosion an oder bei dem Mann", sagte die Sprecherin der belgischen Staatsanwaltschaft, Ine van Wymersch. Die Nachrichtenagentur Belga berichtete zudem, der Mann sei niedergeschossen worden. Es ist bislang unklar, ob der Verdächtige dabei getötet worden ist. Laut Polizei hat es bei dem Vorfall keine weiteren Opfer gegeben.

Incident avec un particulier à la gare #BruxellesCentral #Bruxelles

Situation sous contrôle mais veuillez suivre les instructions @SNCB https://t.co/QAHdzh9oGO — PolBru (@zpz_polbru) 20. Juni 2017

Nach explosionsartigen Geräuschen war in dem unterirdisch gelegenen Bahnhof Central Panik ausgebrochen. Das Gebäude und der 200 Meter entfernte Grand Place wurden daraufhin geräumt. Auch umliegende Gebäude wurden vorsichtshalber evakuiert. Die Bahngesellschaft SNCB teilte mit, dass der Bahnverkehr unterbrochen ist. Laut Staatsanwaltschaft wird der Bahnhof derzeit durchsucht.



Der Grand Place ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen der belgischen Hauptstadt. Seit den Anschlägen auf dem Brüsseler Flughafen und einer U-Bahnstation der Hauptstadt am 22. März 2016 gilt in Belgien eine hohe Alarmstufe. Selbstmordattentäter hatten damals 32 Menschen mit in den Tod gerissen. Am Donnerstag und Freitag findet in Brüssel der EU-Gipfel statt.

In der Push-Benachrichtigung hieß es, der Verdächtige sei erschossen worden. Tatsächlich wurde er nach offiziellen Angaben "neutralisiert". Für den Fehler möchten wir uns entschuldigen.