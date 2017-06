Kämpfer der kolumbianischen Farc-Rebellen haben mehr als 60 Prozent ihrer Waffen an Mitarbeiter der Vereinten Nationen übergeben. Bei einer offiziellen Zeremonie in La Elvira im Norden Kolumbiens lieferten die Kämpfer rund 2.000 Waffen ab. Nach Angaben lokaler Medien handelt es sich dabei um Pistolen, Gewehre und Granatwerfer.



Die Übergabe ist Teil eines Friedensabkommens zwischen der Farc-Guerilla und der kolumbianischen Regierung, das nach vierjährigen Verhandlungen im November vergangenen Jahres unterzeichnet worden war. Ziel des Abkommens ist eine vollständige Entwaffnung der Guerilleros der linksgerichteten sogenannten Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens.



Insgesamt wurden dazu landesweit 26 Entwaffnungszonen eingerichtet, in denen sich die Farc-Rebellen seit Anfang des Jahres sammelten. Das Waffenarsenal der knapp 7.000 Kämpfer wurde in den Zonen registriert und wird nun an UN-Mitarbeiter, die zusammen mit dem Militär den Übergabeprozess überwachen, ausgehändigt. Eigentlich war geplant, die Entwaffnung bis Ende Mai abzuschließen. Das Vorhaben verzögerte sich aber wegen der späteren Ankunft der Rebellen in den Entwaffnungszonen. Die restlichen Waffen sollen bis zum 20. Juni ausgehändigt und anschließend zerstört werden.



Konflikt forderte 200.000 Opfer

Präsident Juan Manuel Santos sprach von einem "historischen Tag" und bestätigte, die Entwaffnung gehe "sehr schnell" voran. Santos war für seine Bemühungen der Aussöhnung mit den Farc-Rebellen 2016 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Das Ende des seit 1964 andauernden Konflikts zwischen Armee und Farc-Rebellen, der mehr als 200.000 Opfer gefordert hatte, verglich Santos mit einer Kathedrale, die man Stein für Stein aufbauen müsse.



Den entwaffneten Rebellen soll nun die Rückkehr in ein "ziviles Leben" ermöglicht werden. Das Friedensabkommen sichert der Farc zehn Sitze im Kongress zu. Iván Márquez, Sprecher der Farc, forderte von der Regierung zudem wirtschaftliche und soziale Garantien für die Kämpfer, etwa Zugang zu Bildung, Landbesitz oder zur Gesundheitsversorgung.