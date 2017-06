Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei der Parlamentswahl einen ersten Stimmungstest bestanden: Fünf Wochen nach seinem Amtsantritt lag seine junge Partei La République en Marche klar vorn. Bislang war sie nicht in der Nationalversammlung vertreten.



Nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen kam Macrons Partei in der ersten Wahlrunde laut Innenministerium auf mehr als 28 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurden die konservativen Republikaner mit 16 Prozent. Die rechtsextreme Partei Front National kam auf 14 Prozent, die Partei des Linkspolitikers Jean-Luc Mélenchon auf elf. Die Sozialisten stürzten auf sieben Prozent ab. Zugleich zeichnete sich eine historisch niedrige Beteiligung von etwa 50 Prozent ab.

Den Prognosen zufolge dürfte die Partei bei der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag klar die absolute Mehrheit in der 577 Sitze zählenden Nationalversammlung gewinnen. Meinungsforschungsinstitute sehen die Partei bei mindestens 400 Sitzen, die Opposition wäre demnach zersplittert und klein. Es wäre eine der größten parlamentarischen Mehrheiten in der Geschichte von Frankreichs 1958 gegründeter Fünfter Republik.



Besonders starke Verluste mussten die Sozialisten hinnehmen, die Partei von Ex-Präsident François Holland. Sie kann nur noch mit 15 bis 40 Mandaten rechnen. Im alten Parlament hatte sie mit 277 Abgeordneten die Mehrheit.Parteichef Jean-Christophe Cambadélis sprach von "beispiellosen Verlusten".



Um die 577 Sitze in der Nationalversammlung bewerben sich 7.882 Kandidaten. Um bereits in der ersten Runde zu gewinnen, brauchen sie die absolute Mehrheit der Stimmen im Wahlkreis und mindestens 25 Prozent der dort registrierten Wähler. Andernfalls treten zu einer zweiten Runde am kommenden Sonntag alle Kandidaten noch einmal an, die in der ersten Runde mindestens 12,5 Prozent der Stimmen bekommen. In der zweiten Runde genügt die relative Mehrheit.

Macrons Partei wollte mit vielen politischen Quereinsteigern gleich im ersten Anlauf die absolute Mehrheit im Parlament erreichen. Macron bat die Wähler um eine Mehrheit für Veränderungen. "Das ist es, was das Land braucht und das ist es, was es verdient", sagte er.

Die Regierung hat bereits die Grundzüge für eine Arbeitsrechtsreform vorgelegt, mit der Macron eines seiner Wahlversprechen umsetzen will. Außerdem will sie die Sicherheitsmaßnahmen verstärken, nachdem es in Frankreich seit Anfang 2015 zu einer Reihe von Terroranschlägen gekommen ist.

Die Kandidatin der EU-feindlichen Front National, Marine Le Pen, die gegen Macron die Stichwahl verloren hatte, beklagte am Abend die "katastrophal" niedrige Wahlbeteiligung. Der FN werden nun höchstens zehn Sitze prognostiziert . Das sind zu wenige, um wie von Le Pen erhofft die treibende Kraft der Opposition zu werden. Auch der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon wies auf die niedrige Wahlbeteiligung hin. Dass etwa 50 Prozent der Wähler nicht an die Urnen gegangen seien bedeute, dass es für die Reformagenda von Macron keine Mehrheit gebe, sagte Mélenchon. Diese beinhalte "destruktive Arbeitsregeln" und würde Freiheiten beschränken.



Die Partei von Ex-Präsident François Hollande kam laut Hochrechnungen nur auf rund neun Prozent. Parteigrößen wie Sozialistenchef Jean-Christophe Cambadélis und Präsidentschaftskandidat Benoît Hamon scheiterten mit ihren Kandidaturen.

Merkel gratulierte dem 39-Jährigen zum "großen Erfolg seiner Partei" und sprach von einem "starken Votum für Reformen". Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) schrieb auf Twitter, Macron überzeuge "nicht nur in Frankreich, sondern auch in und für Europa!"