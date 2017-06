Der Rückenwind für Frankreichs neuen Präsidenten Emmanuel Macron reicht bis nach Monaco. Dort haben die Auslandsfranzosen schon am vergangenen Sonntag gewählt – und 43 Prozent haben für die Kandidatin seiner Partei La République en Marche (LRM) gestimmt. Für eine Frau also, die ihre Interessen im Pariser Parlament vertreten soll und die sie noch nie gesehen haben.



Denn Samantha Cazebonne arbeitet als Schulrektorin auf der spanischen Insel Mallorca, hatte weder Versammlungen im Fürstenstaat abgehalten, noch Flyer verteilt. "Ich bin selbst sehr überrascht über dieses Ergebnis", sagt Cazebonne. Sie kenne bislang keine Franzosen aus Monaco und bedauere, erst ein einziges Mal dort gewesen zu sein. Cazebonne hatte sich offenbar keine Chancen ausgerechnet. Das vermögende Steuerparadies ist schließlich eine Hochburg der Konservativen. Aber dieses Mal ist alles anders. Der konservative Kandidat der Republikaner kam nur auf 34 Prozent der Stimmen, obwohl er seit Jahren in Monaco wohnt und gut vernetzt ist.

Nun wohnen nur einige Hundert Franzosen in Monaco und die eigentlichen, frankreichweiten Parlamentswahlen finden erst an diesem Sonntag statt. Trotzdem ist das vorgezogene Votum im Ausland vielsagend. Die Franzosen wollen ihrem neuen liberalen Präsidenten Emmanuel Macron eine Mehrheit im Parlament verschaffen. Nur dann kann er auch sein Programm durchsetzen, für das er schon während der Präsidentschaftswahlen warb. Er versprach neue Gesetze gegen korrupte Politiker, ein liberales Arbeitsrecht, ein mächtigeres Europa.



Chaos in der Mitte

Und Macron stellte in Aussicht, mehr Neulinge zu berufen. Rund die Hälfte seiner Kandidatinnen und Kandidaten hat vorher nie Politik gemacht. Sie arbeiten beispielsweise als Lehrer, Landwirtin oder Steuerberaterin. Die erfahrenen Politiker auf der Liste liefen größtenteils von den Sozialisten über, viele kamen von der Zentrums-Partei MoDem und einige von den konservativen Republikanern.



Die Sozialisten liegen in aktuellen Umfragen bei rund acht, die Republikaner bei rund 20 Prozent. Für die Parteien, die über Jahrzehnte abwechselnd an der Macht waren, ist das eine Katastrophe. Gewählt wird ein Kandidat aber entweder im ersten Wahlgang mit mehr als 50 Prozent der Stimmen, oder alle Kandidaten, die mehr als 14 Prozent erreichen, kommen eine Woche später in den zweiten Durchgang.

Annika Joeres Freie Journalistin zur Autorenseite

Macron hat es geschafft, mit seinem Motto "weder links noch rechts" die beiden Traditionsparteien zu zerbröseln. Die wirtschaftsliberalen Kräfte der Sozialisten sind in Macrons Lager gewechselt, linke Wähler hingegen zu Jean-Luc Mélenchon. Dessen linke Partei der Insoumises – der Unbeugsamen – profitiert vom Chaos in der Mitte, kann mit rund 13 Prozent rechnen und würde damit ihre Wählerschaft von 2012 verdoppeln. Für die Sozialisten ist nur noch wenig Raum.



Ähnlich geht es den Republikanern. Sie haben ihr moderates Personal an Macron verloren, der mit Édouard Philippe sogar einen konservativen Premierminister auserwählt hat. Der erzkonservative Flügel aber, der zuletzt das Sagen hatte und dessen Kandidat François Fillon bei den Präsidentschaftswahlen scheiterte, versuchte sich im Wahlkampf mit Forderungen nach niedrigeren Steuern und weniger Einwanderung zu retablieren – ohne großen Erfolg. Der abtrünnige Republikaner Gérald Darmanin, der einst als junger Hoffnungsträger der Konservativen galt und nun Finanzminister von Macron ist, kritisierte seine ehemalige Partei genau an diesem wunden Punkt: "Ein Teil der Republikaner wendet sich immer mehr den Thesen des Front National zu."