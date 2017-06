US-Präsident Donald Trump will sich beim G20-Gipfel kommende Woche in Hamburg für eine Verbesserung der Beziehungen des Westens zu Russland einsetzen. Der Nationale Sicherheitsberater, Herbert Raymond McMaster, sagte, Trump wolle zusammen mit dem gesamten Westen "eine konstruktivere Beziehung zu Russland entwickeln".

McMaster teilte zudem mit, dass sich Trump am Rande des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will. Dieser gehöre "zu den vielen Führern der Welt", mit denen der US-Präsident zusammenkommen werde. In welcher Form und in welchem Rahmen das Treffen ablaufen soll, sagte McMaster nicht.

Der Nationale Sicherheitsberater betonte außerdem, dass der US-Präsident alles Notwendige tun wolle, "um den destabilisierenden Verhalten Russlands" entgegenzutreten. Damit bezog sich McMaster offenbar auf die Konflikte in Syrien und der Ostukraine. Eines der Ziele von Trumps Reise nach Hamburg sei, "einen gemeinsamen Ansatz" im Umgang mit Russland zu finden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte bereits zuvor ein Treffen der beiden in Hamburg angekündigt. "Es wäre nicht normal, wenn sie nicht miteinander reden würden", sagte Lawrow. Dabei werde es primär um eine "Normalisierung des Dialogs" gehen.

Argwohn angesichts potentieller Russland-Kontakte

Trump und Putin sind sich bislang noch nicht persönlich begegnet. Mehrfach hatte Trump angekündigt, er wolle mit dem russischen Präsidenten nach Möglichkeit zusammenarbeiten.

Obwohl Trump Putin im Wahlkampf als "starken Führer" bezeichnet hatte, gilt das Verhältnis zwischen beiden Ländern als angespannt. Grund dafür sind unter anderem Vorwürfe von US-Geheimdiensten gegenüber dem Kreml, mit Hackerangriffen in den US-Wahlkampf eingegriffen zu haben. Das FBI untersucht überdies mögliche Verbindungen zwischen dem Wahlkampfteam Trumps und der russischen Regierung. Auch vor diesem Hintergrund wird das Verhalten des US-Präsidenten gegenüber Moskau von der US-Öffentlichkeit mit Argwohn beobachtet.



Ein US-Angriff mit Marschflugkörpern auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt Anfang April hatte die Stimmung zwischen Moskau und Washington zudem zusätzlich verschlechtert. Trump hatte mit dem unerwarteten Schritt auf einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien reagiert, für den er Russland und die syrische Armee verantwortlich machte. Assad erklärte dagegen ebenso wie Russland, Trumps Luftangriff habe ein Chemiewaffenlager der Rebellen getroffen, wodurch Giftgas freigesetzt worden sei. Russland forderte internationale Ermittlungen.

Beziehungen zu Deutschland "so eng wie sie immer waren"

Der nationale Sicherheitsberater attestierte den USA außerdem eine intakte Beziehung zum Gastgeber Deutschland. "Die Beziehungen sind so eng wie sie immer waren", sagte McMaster. Die USA und Deutschland stimmten in 95 Prozent aller wichtigen politischen Fragen überein, betonte er.

Zuvor hatte Bundeskanzlerin und Gipfel-Gastgeberin Angela Merkel US-Präsident Donald Trump und dessen Politik zum Teil scharf kritisiert, ohne dabei Trumps Namen zu nennen. "Wer glaubt, die Probleme dieser Welt mit Isolationismus und Protektionismus lösen zu können, der unterliegt einem gewaltigen Irrtum." Besonders deutlich griff sie Trump wegen seiner Klimapolitik an. "Seit der Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika, das Klimaabkommen von Paris zu verlassen, sind wir entschlossener denn je, es zum Erfolg zu bringen", sagte sie.