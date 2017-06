Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl in Großbritannien hat sich die britische Premierministerin Theresa May auf ein Regierungsabkommen mit der nordirischen DUP geeinigt. Nach Angaben eines Regierungssprechers wurde der Deal für eine Minderheitsregierung bereits unterzeichnet. Die DUP von Arlene Foster wird demnach bei wichtigen Gesetzesvorhaben mit den konservativen Tories stimmen, eine offizielle Koalition gebe es nicht.

Laut BBC drehten sich die Verhandlungsgespräche hauptsächlich um finanzielle Hilfen für Nordirland und den Brexit. Wie der Sender aus Kreisen der DUP zitiert, hätte die Regierung in London zugesagt, mehr Geld für die Versorgung von nordirischen Veteranen zu zahlen.

Offizielle Angaben zum Inhalt des Regierungsabkommens gab es bislang nicht. Foster zeigte sich "erfreut" über die Einigung. May sagte, die Konservativen und die DUP teilten "viele Werte". Das unterzeichnete Abkommen sei "sehr gut".

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 8. Juni hatte May ihre Regierungsmehrheit verloren, ihre Partei war aber stärkste Kraft vor der sozialdemokratischen Labour-Partei geblieben. Die DUP stellt zehn Abgeordnete. Die erzkonservative Partei steht in der Kritik, weil sie Vorbehalte etwa gegen die Homo-Ehe und den Klimaschutz hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine konservative Regierung in Großbritannien von nordirischen Unionisten gestützt wird. Schon 1996 und 1997 erhielt Premierminister John Major Unterstützung durch die Ulster Unionist Party (UUP), nachdem er seine parlamentarische Mehrheit durch Parteiaustritte und Nachwahlen verloren hatte.