Das britische Parlament hat seine neue Sitzungsperiode begonnen. In einer feierlichen Zeremonie eröffnete Königin Elizabeth II die Versammlung. In der sogenannten Queen's Speech verlas die Monarchin das Programm der konservativen Regierung für die kommenden zwei Jahre. Wie erwartet lag der Schwerpunkt der geplanten Gesetzgebung in dieser Legislaturperiode auf dem Brexit. "Die Regierung wird mit der Europäischen Union daran arbeiten, die bestmögliche Einigung zum britischen EU-Austritt sicherzustellen", sagte die Queen.



Bereits am Dienstagabend hatte Premierministerin Theresa May angekündigt, den Austritt ihres Landes aus der EU mit einer "Reihe von Gesetzentwürfen" zum Erfolg zu führen. Die erste Herausforderung der neuen Regierung wird das sogenannte Große Aufhebungsgesetz (Great Repeal Bill) sein, das EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen soll: Etwa 20.000 Regelungen müssen umgesetzt werden.



Mit "Demut und Entschlossenheit" werde sie ihr Regierungsprogramm durchsetzen, führte May aus und versprach, dass andere Themen durch die Brexit-Verhandlungen in Brüssel nicht vernachlässigt würden. "Ich kümmere mich auch um die Stärkung der britischen Wirtschaft, Verbraucherschutz und Wohnungsbau", sagte die Vorsitzende der konservativen Tories.

Zu der Frage, ob die Premierministerin nach ihrer Wahlenttäuschung das Programm ihrer Partei revidieren musste, wollten sich Regierungskreise der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge nicht äußern. Umstritten sind unter anderem Einschnitte im sozialen Bereich, wie etwa in der Pflege.

May hatte bei der Wahl am 8. Juni ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren und strebt nun eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der zehn nordirischen Abgeordneten von der Democratic Unionist Party (DUP) an. Zuletzt hieß es, mit einer Einigung in Kürze sei nicht zu rechnen.