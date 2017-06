Was hat May vor?

Als Reaktion auf den jüngsten Anschlag in London hat Premierministerin Theresa May einen Vier-Punkte-Plan zum Kampf gegen den Terror vorgestellt. Dessen erster Punkt: May will die "bösartige Ideologie des islamistischen Extremismus" bekämpfen. Die sei eine Perversion des Islam.



Zweitens will May gemeinsam mit ausländischen Partnern das Internet besser überwachen, um die Kommunikationswege von Terroristen zu stören. Drittens plädierte sie für militärische Offensiven gegen den "Islamischen Staat" in Syrien, im Irak und in Großbritannien. Dabei sprach sie von "zu viel Toleranz gegenüber Extremismus", der im öffentlichen Dienst und der Gesellschaft ausgerottet werden müsse. In ihrem vierten Punkt sprach sich May für längere Haftstrafen aus, die auch bei Terrorverdächtigen greifen sollen.



Was sagt die Opposition?

Die politischen Parteien sind derzeit im Wahlkampf-Modus, entsprechend harte Worte finden sie füreinander. Die Labour-Partei kritisiert Theresa May insbesondere wegen der Einsparungen bei der Polizei, die sie als Innenministerin zu verantworten hatte. Außerdem fordert Labour die Veröffentlichung eines Regierungsberichts zur Terrorfinanzierung. Darin geht es auch um Waffenexporte und Geldflüsse vom Vereinigten Königreich an Saudi-Arabien, das Hunderte wahabitische Moscheen in Großbritannien finanziert.



Die Regierung hält den Bericht wegen "sehr sensibler" Informationen noch unter Verschluss, veröffentlicht werden soll er frühestens nach der Parlamentswahl. Doch auch die Liberalen fordern eine sofortige Veröffentlichung. "Wenn die Konservativen es ernst meinen mit der Terrorbekämpfung vor der eigenen Haustür, dann müssen sie aufhören, die Untersuchungen zur Finanzierung von gewaltsamem Extremismus zurückzuhalten", sagte Tim Farron, der Chef der Liberal Democrats.

Was bringen Gefängnisstrafen?

Zur Abschreckung, da sind sich die meisten Experten einig, dürften längere Gefängnisstrafen kaum taugen. Eine Studie des Londoner King's College kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass sich mindestens 27 Prozent von 79 überprüften Dschihadisten erst im Gefängnis radikalisierten. Skeptisch ist auch Christian Mölling, Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik: "Dieses Vorhaben schießt bei Selbstmordattentätern am Ziel vorbei. Wer damit rechnet, getötet zu werden, dem werden längere Haftstrafen egal sein."



Es geht aber auch anders: Gefängnisse können zur Deradikalisierung beitragen. 2010 hat das Londoner Institut für die Erforschung von Radikalisierung und politischer Gewalt ICSR den Zusammenhang zwischen Gefängnisstrafen und Terrorismus untersucht. Dafür wurden in einer Studie 15 Länder innerhalb und außerhalb Europas analysiert. Das Ergebnis: Wenn man Anführer von potenziellen Anhängern trennt und mehr Ressourcen in gut ausgebildetes Gefängnispersonal investiert, ist es möglich, die Häftlinge wieder in die Gesellschaft zu integrieren.



In deutschen Gefängnissen werden Extremisten von anderen Häftlingen getrennt, und man lädt moderate Imame für die Predigt ein. Und in Deutschland hat es bisher keine Attacke eines Exhäftlings gegeben, der angab, vom IS inspiriert worden zu sein.

Wie gut ist die britische Polizei aufgestellt?

Seit 2010 müssen die 43 Sicherheitsbehörden ihre Ausgaben reduzieren, ihr Budget wurde um 18 Prozent gekürzt. Das hatte Theresa May 2010 veranlasst. Sie stützte sich damals auf Zahlen, die einen Rückgang der Kriminalität in Großbritannien seit den 1990er Jahren zeigten. Als Folge wurden Polizeistationen geschlossen, Stellen gestrichen, aber dafür die Zusammenarbeit zwischen den Behörden verstärkt.



Während 2009 noch rund 144.300 Menschen im Polizeidienst waren, verringerte sich die Zahl bis 2016 auf zirka 122.800. Unter den bewaffneten Polizisten gab es von 2010 auf 2016 knapp 1.000 Beschäftigte weniger. In Großbritannien ist die Mehrheit der Beamten unbewaffnet, die als Bobbys bekannten Polizisten sind oft nur mit einem Schlagstock ausgestattet. Derzeit sind so viele Polizisten im Dienst wie zuletzt zwischen 2001 und 2003. Es wurde aber nicht in allen Bereichen eingespart. Behörden, die in den Antiterrorkampf involviert sind, erhalten weiterhin Zuschüsse. Dazu gehört auch der Inlandsgeheimdienst MI5.

Die Gewerkschaft der britischen Polizei als auch der ranghöchste Beamte der Metropolitan Police kritisierten die Einsparungen und warnten vor weniger Polizisten, aufgrund der erhöhten, auch psychischen, Belastung für aktive Beamte und negativen Folgen für die Sicherheit.

Warum kommen Terroristen oft aus armen Stadtvierteln?

Zwei der drei Attentäter lebten zuletzt im Stadtteil Barking, das als Problemviertel bekannt ist. Die Kriminalitätsrate und die Arbeitslosigkeit sind hoch, rund ein Drittel der Berufstätigen sind Geringverdiener und mehr als ein Drittel der Kinder lebt in Armut. Auch die Attentäter von Paris, Nizza und Manchester kamen aus armen Vierteln.



Extremistische Gewalt ist längst auch Gegenstand der Forschung. Die Vermutung: Ausgrenzung und Perspektivlosigkeit können zu Rachegelüsten führen. Wissenschaftler streiten jedoch noch über einen direkten Zusammenhang zwischen Armut und extremistischer Gewalt. So untersuchten Alan Krueger und Jitka Malecková von der Universität Princeton Terrorismus in 96 Staaten, von 1986 bis 2002. Sie fanden heraus, dass Terroristen sogar relativ gebildet sind. Für Meera Sabaratnam von der Londoner Universität SOAS ist klar: "Kulturelle Integration ist nicht die Wurzel der Probleme. Viele Attentäter haben Schulabschlüsse, Jobs. Wir haben es eher mit einem politischen Phänomen zu tun, einer globalen Bewegung, die eng mit der aktuellen Lage verwoben ist."

Was bringt verstärkte Internetüberwachung?

Für Premierministerin May sind Websites und Messenger Orte, an denen Terror "gebrütet" werde. Ihr Vorstoß, das Internet strenger zu überwachen, ist aber umstritten. "Im Bereich der Überwachung ist in Großbritannien ohnehin schon sehr viel möglich. Die Behörden haben zwar keine direkten Zugriffe auf die Inhalte von E-Mails, dafür aber auf Metadaten. Zudem ist zum Abfangen und Lesen fremder Nachrichten kein richterlicher Befehl notwendig. Das kann in Großbritannien auch der Innenminister anordnen", sagt Gerhard Dannemann, Professor am Centre for British Studies der Humboldt-Universität zu Berlin.



Dannemann erinnert daran, dass auch bei den Terroranschlägen in Manchester und auf der Westminster-Brücke in London die Attentäter polizeilich bekannt waren. "Da kann man sich fragen, was eine noch weiter gehende Datenerfassung bringen soll. Bei den letzten Anschlägen waren die britischen Ermittler über die Terroristen informiert, aber aufgehalten wurden sie dennoch nicht." Ähnlich sieht das auch Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik (DGAP). Er bewertet den Vorstoß von May eher als eine Reaktion in einer Notsituation. "Nach drei Terroranschlägen in drei Monaten ist sie unter dem Druck, zumindest rhetorisch nachlegen zu müssen. Hinzu kommt, dass in Großbritannien Parlamentswahlen anstehen. May versucht hier so zu tun, als wäre der Staat in der Lage, allen Bürgern Schutz zu bieten. Das ist er aber nicht."

Was haben frühere Antiterrormaßnahmen gebracht?

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 führte die britische Regierung einen Vier-Punkte-Plan ein – die Prävention von Extremismus war Teil davon. Über den Erfolg des Projekts wird bis heute gestritten. Miqdaad Versi vom Muslim Council sieht das Präventionsprogramm als gescheitert an. Er glaubt, dass zu einer effektiven Strategie gehöre, die muslimischen Gemeinschaften mit einzuschließen, statt sie unter Generalverdacht zu stellen und zu stigmatisieren. 2015 hatte ein Bericht gezeigt, dass weniger als zehn Prozent der Hinweise aus der muslimischen Community kamen.

2010 wurde etwa bekannt, dass in Birmingham Wohngegenden mit einer muslimischen Bevölkerung vermehrt und teilweise geheim von Kameras überwacht wurden – auch finanziert über die Gelder des Präventivprogramms. Außerdem wurden 2005 Hausarreste und Haftstrafen für nicht verurteilte Verdächtigte eingeführt. Beides machten britische Gerichte aber wieder rückgängig.

2015 beschloss die britische Regierung ein temporäres Aufenthaltsverbot, um die Wiedereinreise von britischen Bürgern zu kontrollieren, die zuvor im Ausland in terroristische Aktivitäten involviert waren, zum Beispiel in Syrien. Konkret kann der Pass annulliert und Verdächtigen auf eine Watchlist gesetzt werden, um das Einsteigen in einen Flieger zu verhindern. Diese Möglichkeit wurde aber erst einmal seit ihrer Einführung eingesetzt. Das könnte sich nun ändern, da einer der drei mutmaßlichen Täter von London 2016 in Bologna zwar gestoppt, aber aufgrund von Mangel an Beweisen freigelassen wurde.



Kann man eine Ideologie ausrotten?

Theresa May will die "bösartige Ideologie des islamistischen Extremismus" ausrotten. Dabei ist es strittig, ob die Attentäter überhaupt durch eine konsistente Ideologie motiviert werden, ob der "Islamische Staat" nicht viel eher einer Jugendbewegung ähnelt, oder ob er nur den letzten Schritt der Extremisten hin zur Eskalation befördert. Bei näherer Betrachtung von Täterprofilen zeigt sich zum Beispiel, dass europäische Terroristen eher gewalttätige Nihilisten waren und sich irgendwann ihrer Vorstellung von Islam zuwendeten, als dass umgekehrt religiöse Fundamentalisten gewalttätig werden. Davon unberührt bleibt natürlich die Frage, ob man Ideologien überhaupt ausrotten kann und wie das aussehen sollte. In der Vergangenheit haben sich viele Ideologien eher erschöpft und erübrigt.