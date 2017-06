Die britische Premierministerin Theresa May hat zwei Tage nach der britischen Parlamentswahl einen Rahmenvertrag mit der rechten nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) geschlossen. Mays konservative Partei (Tories) hatte die absolute Mehrheit im Parlament verloren und braucht zum Regieren nun Partner. Der Rahmenvertrag sieht vor, dass die DUP die Tories bei wichtigen Abstimmungen unterstützt, die beiden Parteien gehen keine offizielle Koalition ein. Damit könnte May künftig an der Spitze einer Minderheitsregierung stehen. Die Unterstützung der konservative Regierung durch die DUP geschehe "auf der Grundlage von Vertrauen und Lieferung", sagte ein Regierungssprecher.

Die Tories werden im neuen Parlament 318 von 650 Abgeordneten stellen. Für Abstimmungen im Unterhaus benötigen sie also die Stimmen von mindestens acht weiteren Parlamentariern. Die DUP stellt zehn Abgeordnete. Eigentlich hatte May sich von der vorgezogenen Parlamentswahl Rückenwind für die von ihr angekündigten Brexit-Verhandlungen zum Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union erhofft. Ihre konservativen Tories erlitten stattdessen herbe Verluste und büßten ihre absolute Mehrheit von 330 Sitzen ein. Die oppositionelle Labour Party unter Parteichef Jeremy Corbyn erzielte dagegen kräftige Zugewinne, vor allem wegen großer Zustimmung unter jungen Wählern.

Theresa May ernennt neuen Stabschef

Zudem hat May einen neuen Vertrauten. Nur wenige Stunden nach dem Rücktritt ihrer beiden Stabschefs hat die britische Premierministerin einen Nachfolger ernannt. Wie May am Samstag mitteilte, wird Gavin Barwell, ein ehemaliger Minister für Wohnungsbau, ihr Büro in der Downing Street 10 leiten.

Bisher hatten Nick Timothy und Fiona Hill dort als Doppelspitze fungiert. Sie erklärten aber nach dem Verlust der absoluten Mehrheit für die Konservativen bei der Wahl ihren Rücktritt. Viele ranghohe Tories hatten Mays Stabschefs für den desaströsen Wahlkampf ihrer Partei verantwortlich gemacht und von ihnen gefordert, ihre Ämter niederzulegen; sie hatten dies zur Bedingung gemacht, damit sie die Premierministerin weiter unterstützen. Der neue Stabschef Barwell hatte bei der Wahl seinen Sitz im Unterhaus verloren.