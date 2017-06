Theresa Mays bisheriges Regierungsteam soll bleiben. Und das obwohl die britische Premierministerin bei der Unterhauswahl in Großbritannien ihre absolute Mehrheit verloren hat. Das teilte ihr Büro am Freitag mit. Demnach sollen Finanzminister Philip Hammond, Außenminister Boris Johnson, Innenministerin Amber Rudd, Brexit-Minister David Davis und Verteidigungsminister Michael Fallon ihre Ämter behalten. Weitere Personalentscheidungen wolle sie erst später bekanntgeben, hatte May außerdem mitgeteilt.

Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Hammond wegen Differenzen mit May über den Haushalt ersetzt werden könnte. Auch Johnson gilt seit langem als umstritten.

Nach ihren Stimmverlusten will Theresa May nun mit der Unterstützung der nordirischen Unionisten-Partei DUP eine neue Minderheitsregierung bilden. Die Tories würden dann bei jeder Abstimmung auf die Stimmen der Ultrakonservativen angewiesen sein. Die mögliche Zusammenarbeit mit der kleinen Partei aus Nordirland gilt als schwierig. Sie hatte bislang immer weitgehende Sonderrechte für ihren Teil des Vereinigten Königreichs gefordert, was einem weichen Brexit gleichkommen würde. May fordert hingegen einen harten, sprich konsequenten Brexit.



In einem Fernseh-Interview hat die Premierministerin am Freitag ihr Bedauern für die konservativen Abgeordneten ausgedrückt, die ihre Sitze verloren haben "Ich werde darüber nachdenken, was wir in der Zukunft tun müssen, um die Partei weiterzubringen", sagte May.