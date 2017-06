Stark und stabil sollte ihre Regierung sein. Das war der Slogan, den Theresa May während ihres Wahlkampfs mantraartig wiederholt hat. Gefolgt von: Die Wählerinnen und Wähler sollten sie unterstützen, um "ihre Hand" bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU zu stärken. Ein Stimmenzuwachs für die Opposition würde dagegen schreckliche Konsequenzen haben, hatte May gesagt: Labour würde das Land dann in "einer Koalition des Chaos" regieren. Mitte Mai twitterte May: "Wenn ich nur sechs Sitze verliere, werde ich die Wahl verlieren und Jeremy Corbyn wird mit der EU verhandeln."



Den Tweet dürfte sie heute bereuen. Denn die Tories haben nicht sechs, sondern dreizehn Sitze verloren. May unternimmt trotzdem alles, um eine Regierung auf die Beine zu stellen.

Wie fragil ihre Position dabei ist, wurde jetzt deutlich: Kabinettschef Damian Green weigerte sich, zu bestätigen, dass das Parlament wie geplant am kommenden Montag eröffnet wird. Bei dieser Gelegenheit stellt Queen Elisabeth II. das Regierungsprogramm für das kommende Jahr vor. Die Abgeordneten debattieren die einzelnen Punkte des Programms dann sechs Tage lang, dann stimmen sie darüber ab. Der Prozess kommt einer Vertrauensabstimmung gleich: Sollte die Regierung keine Mehrheit bekommen, würde automatisch Oppositionschef Jeremy Corbyn mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Offenbar ist man sich innerhalb der Führung der Konservativen Partei derzeit nicht sicher, dass May bis kommenden Montag eine sichere Mehrheit haben wird.

Den Ausschlag dafür gibt die Democratic Unionist Party (DUP), eine probritische Regionalpartei in Nordirland, auf deren zehn Abgeordnete May angewiesen sein wird, um eine Mehrheit zu bekommen. Am Wochenende sah es zunächst danach aus, als hätten sich die Tories und die DUP grundsätzlich auf eine informelle Zusammenarbeit geeinigt. Ein Regierungssprecher teilte mit, dass sich die DUP dazu bereit erklärt habe. Wenige Stunden kam das Dementi: Die DUP ließ wissen, dass es noch keine Einigung gebe, es werde noch verhandelt. Peinlich für May.



Eine Allianz mit der DUP wird Folgen haben

Dass eine Allianz mit der DUP nicht einfach werden würde, war allerdings klar. Die Partei ist höchst umstritten. So verhindert sie etwa seit Jahren die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen in Nordirland. Die DUP hat zudem dafür gesorgt, dass Abtreibungen in Nordirland weiter illegal sind. Einige führende Politiker der Partei haben zudem erkennen lassen, dass sie nicht an einen vom Menschen verursachten Klimawandel glauben. Zudem steht die DUP einigen paramilitärischen unionistischen Gruppen nahe, denen Anschläge und politische Morde angelastet werden.



Man kann nur erahnen, welche Zugeständnisse eine solche Partei von einer Regierung in London verlangen wird, die ohne sie nicht überleben kann. Berichten zufolge hat bereits der Oranier-Orden, der häufig mit Märschen durch katholische Viertel Ausschreitungen ausgelöst hat, von der DUP verlangt, bei den Verhandlungen mit der Downing Street auf die Genehmigung einiger verbotener Märsche in der Stadt Portadown zu drängen. Die Folgen einer – formellen oder informellen – Allianz zwischen der Konservativen Partei und der DUP auf den Nordirlandkonflikt sind kaum abzusehen. DUP-Chefin Arlene Foster wird am Dienstag zu Gesprächen in der Downing Street erwartet.