Die britische Premierministerin Theresa May hat zugesichert, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt keinen im Land lebenden EU-Bürger ausweisen wird. Wie es aus britischen Regierungskreisen hieß, unterbreitete May diese Position beim Gipfeltreffen in Brüssel den übrigen EU-Staats- und Regierungschefs. Niemand, der derzeit rechtmäßig im Vereinigten Königreich sei, solle das Land verlassen müssen, sagte May demnach. Familien sollten nicht getrennt werden.



In Großbritannien leben etwa 3,2 Millionen EU-Bürger aus anderen Mitgliedstaaten. May schlug den Angaben zufolge vor, alle EU-Bürger, die bis zu einem bestimmten Stichtag fünf Jahre im Land waren, sollten einen geregelten Rechtsstatus bekommen. Sie sollten mit Blick auf Kranken- und Rentenversicherung wie britische Bürger behandelt werden.

Wer bis zum Stichtag weniger als fünf Jahre in Großbritannien gelebt habe, solle die Gelegenheit bekommen, nach fünf Jahren ebenfalls einen geregelten Status zu bekommen. Im Gegenschluss forderte die Premierministerin ein, dass diese Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit basieren müssten: Auch die etwa 1,2 Millionen Briten im EU-Ausland sollten von diesen Regeln profitieren.

Die EU-Kommission hielt sich mit einer Reaktion zunächst zurück. Man werde das Angebot prüfen, sobald es schriftlich vorliege, und es dann mit den 27 EU-Staaten debattieren, sagte ein Sprecher.

May sieht Zuständigkeit bei britischen Gerichten

Es war das erste Mal, dass die britische Regierungschefin konkrete Angaben zu diesem Thema machte. Zugleich lehnte May die Forderung ab, dass der Europäische Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) für Streitfragen über in Großbritannien ansässige EU-Bürgern zuständig sein soll. Allein die "sehr angesehenen Gerichte" in ihrem Land könnten in solchen Fällen entscheiden, sagte May demnach.

Mays Regierung hatte bereits vorige Woche ein "großzügiges Angebot" an die EU-Bürger im Land angekündigt. Einzelheiten will sie am kommenden Montag vorstellen. Anfang der Woche hatten Großbritannien und die EU ihre Verhandlungen über den EU-Austritt begonnen. Er soll bis Ende März 2019 vollzogen sein.

EU-Staaten wollen Extremismus gemeinsam bekämpfen

Beim EU-Gipfel einigten sich die Staats- und Regierungschef derweil auf eine engere militärische Zusammenarbeit und gemeinsame Extremismusbekämpfung. Künftig sollen Gefechtsverbände, also kleine Expeditionskorps, die schnell in Krisengebieten eingesetzt werden können, aus EU-Mitteln finanziert werden. Zudem soll militärische Ausrüstung, wie beispielsweise Drohnen, gemeinsam entwickelt und beschafft werden. Außerdem soll Online-Extremismus schärfer bekämpft und verstärkt gegen Europäer vorgegangen werden, die sich islamistischen Extremisten im Ausland anschließen.



Bereits zuvor war publik geworden, dass die Europäische Union die Sanktionen gegen Russland wegen unzureichender Fortschritte im Minsker Friedensabkommen um sechs Monate verlängern will. Auch einigten sich die Staaten auf die baldige Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens mit Japan.