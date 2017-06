Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat einen Zeitplan für die Verlegung des Bundeswehr-Kontingents aus dem türkischen Incirlik nach Jordanien vorgestellt. "Bis Ende Juni sind wir im Flug­plan der An­ti-ISIS-Ko­ali­ti­on fest ein­ge­plant. Dann ver­le­gen wir die Tank­flug­zeu­ge schnellst­mög­lich nach Jor­da­ni­en", sagte von der Leyen der Bild am Sonntag. Die Truppe soll künftig vom jordanischen Stützpunkt Al-Asrak aus nahe der Südgrenze Syriens operieren.



Die Tankflugzeuge seien nach ein paar Tagen wie­der im Ein­satz, etwa in der zwei­ten Ju­li-Hälf­te, sagte die Ministerin. "Der Umzug der Tor­na­dos und der kom­ple­xen Aus­wer­te­tech­nik für die Luft­bil­der ist kom­pli­zier­ter, er wird zwei Mo­na­te, von Au­gust bis Sep­tem­ber, dau­ern." Ab Ok­to­ber sol­len die Auf­klä­rungs­tor­na­dos dann nach Plan wie­der star­ten." Das Wich­tigs­te sei, die Um­zugs­pha­se so kurz wie mög­lich zu hal­ten, sowie die Si­cher­heit der ei­ge­nen Trup­pe, sagte die Ministerin.



Die Bundesregierung hatte Anfang Juni den Abzug der Bundeswehr aus türkischen Incirlik wegen diplomatischen Spannungen mit der Türkei beschlossen. Die türkische Regierung hatte unter anderem deutschen Abgeordneten nicht erlaubt, die Bundeswehr-Soldaten zu besuchen.

Auf dem Stützpunkt in der Türkei sind derzeit rund 260 Soldaten stationiert. Die Bundeswehr beteiligte sich bislang von Incirlik aus am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS).