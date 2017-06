In der irakischen Hochburg der Terrormiliz "Islamischer Staat", Mossul, sind laut den Vereinten Nationen (UN) 163 Zivilisten ermordet worden. Noch am Montag hätten in den Straßen des Stadtviertels Al-Schira im Westen der Stadt zahlreiche Leichen von Männern, Frauen und Kindern gelegen, sagte UN-Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein. Der IS habe versucht, sie an der Flucht zu fliehen.

Die Zahl der Opfer könne auch noch größer sein, da Menschen aus dieser Gegend Mossuls als vermisst gelten würden, sagte er. "Die Brutalität des IS und anderer Terroristen kennt offensichtliche keine Grenzen."

Seit Oktober 2016 kämpfen irakische Regierungstruppen zusammen mit schiitischen Milizen und kurdischen Peschmerga-Kämpfern in Mossul, um die Stadt vom IS zurückzuerobern. Sie werden von der US-Luftwaffe unterstützt. Insgesamt sind nach UN-Angaben bislang 750.000 Zivilisten geflohen. Mittlerweile hält die Terrormiliz nur noch wenige Gebiete im Westen der Stadt.

Ende Mai dieses Jahres verkündete die irakische Armee eine neue Offensive, um die letzten Stadtteile vom IS einzunehmen. Dort leben viele Zivilisten, vor allem die Altstadt in West-Mossul ist dicht besiedelt. Das erschwert das Vorrücken. Laut Beobachtern benutzt der IS Zivilisten als menschliche Schutzschilde.