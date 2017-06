Die Autonome Region Kurdistan hat für den 25. September 2017 ein Unabhängigkeitsreferendum angekündigt. Man wolle mit einem Plan zur ganzheitlichen Ablösung der Region vom Irak beginnen, teilte die Regierung mit. Das Datum für die Wahl war zuvor bei einem Treffen der kurdischen Parteien mit dem Präsidenten der kurdischen Autonomiegebiete, Massud Barsani, festgelegt worden.



Barsani hatte ein solches Referendum in der Vergangenheit immer wieder angekündigt. Erst letzten Monat sagte der Präsident in einem Interview, ein Referendum würde "der internationalen Gemeinschaft zeigen, was die Bürger wollen". 2014 hatte die kurdische Regierung schon einmal ein Unabhängigkeitsreferendum angekündigt, es aber nach Gesprächen mit der irakischen Zentralregierung wieder abgesagt. Die Zentralregierung hatte sich in der Vergangenheit gegen ein Referendum gestellt, um die Einheit des irakischen Gesamtstaats zu erhalten.

Hemin Hawrami, Berater des kurdischen Präsidenten, twitterte, die Parlaments- und Präsidentschafswahlen sollten mach Plänen der Regierung noch vor dem 6. November 2017 abgehalten werden. Ein Mitglied der kurdischen Regierung hatte im April gesagt, mit einem Referendum könne man "den besten Deal" für die Selbstbestimmung der Kurden sichern, sobald die Terrormiliz "Islamischer Staat" aus dem Irak vertrieben sei. Die Kurden spielen eine wichtige Rolle in der von den USA unterstützten Kampagne gegen den IS. Die Terrormiliz hatte vor knapp drei Jahren etwa ein Drittel des Iraks eingenommen und kontrolliert auch Teile Syriens.

Die Kurden sind die größte ethnische Minderheit im Irak, Syrien und der Türkei. Die Kurden im Nordirak fühlen sich sprachlich und kulturell eigenständig gegenüber dem Rest des Landes, der von arabischsprachigen Sunniten und Schiiten bewohnt wird.



Die Autonome Region Kurdistan im Irak wurde 1970 in einem Abkommen mit dem irakischen Staat gegründet. Damit sollten die Auseinandersetzungen zwischen Kurden und dem Irak beendet werden. Nach dem Irakkrieg wurde die Teilautonomie der Region 2005 auch in der irakischen Verfassung festgeschrieben.