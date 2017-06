Die israelische Armee hat mehrere Ziele in Syrien bombardiert, darunter zwei Panzer der Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Syrischen Medienberichten zufolge wurden dabei zwei Menschen getötet. Nach Angaben eines israelischen Armeesprechers war der Angriff mit einem Kampfflugzeug eine Reaktion auf syrischen Beschuss. So seien zuvor zehn Geschosse aus Syrien auf die von Israel besetzten Golanhöhen an der Grenze zwischen beiden Ländern abgefeuert worden. Bei dem Angriff habe es keine Opfer gegeben, sagte der Sprecher.



Die israelische Zeitung Ha'aretz zitierte aus einer Mitteilung des israelischen Militärs. Darin betonte die Armee, sie werde keine Aktionen dulden, die Israels Souveränität verletzten oder die Sicherheit seiner Bürger gefährdeten. Israel habe daher offiziell Protest bei der UN-Beobachtertruppe für Truppenentflechtung auf den Golanhöhen (Undof ) eingelegt. Bewohner und Bauern in der Region rief die Armee der Zeitung zufolge dazu auf, das Grenzgebiet zu meiden.



Die Golanhöhen wurden bereits öfter von fehlgeleiteten Raketen oder Granaten getroffen, die von den Bürgerkriegsparteien in Syrien abgefeuert wurden. Laut Ha'aretz waren zuletzt Ende April drei Mörsergranaten aus Syrien auf den Golanhöhen explodiert. Es sei kein Schaden entstanden.



Israel hält auf den Golanhöhen seit dem Sechs-Tage-Krieg vom Juni 1967 ein 1.200 Quadratkilometer großes Gebiet besetzt. 1981 annektierte Israel das Gebiet, was von der internationalen Staatengemeinschaft nie anerkannt wurde. 510 Quadratkilometer der Golanhöhen sind unter syrischer Kontrolle. Die beiden Nachbarländer befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand.