US-Justizminister Jeff Sessions hat sich in der Russland-Affäre verteidigt. Die Vorstellung, dass er etwas mit geheimen Absprachen im Präsidentschaftswahlkampf mit Russland zu tun habe, sei eine entsetzliche und abscheuliche Lüge, sagte er in einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Er habe selbst nie mit russischen Regierungsmitarbeitern über "irgendwelche Arten von Einmischungen in irgendwelche Kampagnen" gesprochen. Auch wisse er nichts davon, dass andere Trump-Mitarbeiter solche Gespräche geführt hätten.



Sessions sagte weiter, bei seinen Treffen mit dem russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, sei nichts Unangemessenes besprochen worden. Es habe sich lediglich um routinemäßige Gespräche gehandelt. Er stritt auch ab, dass es ein drittes Treffen mit Kisljak gegeben habe.

Sessions hatte sich aus den Ermittlungen des FBI zur möglichen Verbindungen zwischen Moskau und dem Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump zurückgezogen, nachdem die beiden Treffen mit Kisljak bekannt geworden waren. Er habe sich aber lediglich an die Statuten des Justizministeriums gehalten und die Entscheidung nicht getroffen, weil er irgendetwas falsch gemacht habe, sagte Sessions auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Richard Burr.

Politiker mutmaßen, dass Sessions sich auch einmal während Trumps Wahlkampf mit Kisljak getroffen hatte. Das Treffen soll im April am Rande einer Trump-Rede in Washington stattgefunden haben. Bekräftigt wird diese Annahme durch eine Aussage des Ex-FBI-Chefs James Comey. Der hatte vergangene Woche vor dem Geheimdienstausschuss gesagt, dass das FBI schon Wochen vor Sessions tatsächlichem Rückzug von den Ermittlungen zur Russland-Affäre mit diesem Schritt gerechnet habe.

Sessions sagte dazu in der Anhörung, er könne sich an keine Begegnungen mit russischen Regierungsvertretern während dieser Veranstaltung erinnern. Wenn es einen "kurzen Austausch" mit russischen Regierungsmitarbeitern während des damaligen Empfangs gegeben haben sollte, sei ihm davon nichts haften geblieben.

Sessions hatte Trump im Wahlkampf eng beraten. Er war auch der erste Senator, der den heutigen US-Präsidenten öffentlich unterstützt hatte.



Die Anhörung wird live übertragen.