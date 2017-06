Estlands Regierungschef Jüri Ratas hat die Abschottungspolitik mehrerer EU-Staaten bei der Aufnahme von Asylbewerbern kritisiert. Die vereinbarte Umverteilung innerhalb der EU von Flüchtlingen, die in Griechenland und Italien ankämen, müsse unbedingt erfüllt werden, sagte Ratas der Tageszeitung Die Welt. Er bezog sich dabei auf die Debatte um die bisherige Verweigerungshaltung Polens, Ungarns und Tschechiens bei der Umsetzung des Umsiedlungsprogramms, auf das sich die EU-Staaten geeinigt hatten. "Wenn jedes Land macht, was es will, dann gibt es keine EU mehr", warnte der Ministerpräsident weiter.

Die EU-Kommission hatte gegen die drei Staaten in dieser Woche ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Am 1. Juli übernimmt Estland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft – Migration wird dabei eines der wichtigsten Themen auf der Agenda sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Estland am Donnerstag gelobt, weil das baltische Land seinem Anteil an der Umsiedlungsvereinbarung entsprechend Flüchtlinge aufnehme. In der Bevölkerung gibt es aber teils starke Vorbehalte gegen diese Politik.



Der estnische Regierungschef sprach sich für eine bessere Kontrolle der illegalen Migration aus. Dafür brauche es "glaubhafte Rückkehrmechanismen in der EU". Illegale Migranten müssten zuverlässig in ihre Länder abgeschoben werden können. "Wenn jeder kommen kann und weiß, dass er nicht zurückgeschickt wird, wofür brauchen wir dann überhaupt Asylgesetze?" Zugleich müsse es Solidarität, mehr Kooperation an den Außengrenzen, aber auch eine engere Zusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern geben.